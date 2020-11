ONE PIECE: è il compleanno di Zoro, ecco la bizzarra reazione del doppiatore di Sanji

Quando c'è un fandom ampio per un manga, un autore fa spesso in modo da dare ai propri personaggi una data di nascita in modo tale che i fan possano festeggiare quelli che preferiscono. E oggi 11 novembre è il compleanno di Roronoa Zoro, uno dei protagonisti di ONE PIECE. Come al solito, l'autore ha scelto una data particolare come l'11/11.

In rete ci sono stati molti omaggi per lo spadaccino di ONE PIECE, e ovviamente i migliori auguri sono arrivati anche dal doppiatore giapponese Kazuya Nakai, che si è fatto scattare una foto con tanto di dedica. La voce di Zoro ormai è da oltre 21 anni in questo ruolo e lo porterà avanti fino alla fine. Ma c'è anche qualcuno che ha deciso di non celebrare il compleanno di Zoro, ed è collegato al grande rivale Sanji.

Il doppiatore Hiroaki Hirata, da sempre voce di Sanji, ha deciso di presentarsi con un cartellone come ha fatto la voce di Zoro. Solo che, come potete vedere in calce, i suoi omaggi sono stati molto particolari. O, per meglio dire, non ci sono proprio stati: Hirata si è fatto scattare una foto con un cartellone completamente vuoto e un'espressione molto scocciata.

Ovviamente la scelta è comica dato che i due doppiatori sono colleghi da anni e spesso hanno scherzato sulla rivalità dei loro personaggi, come accaduto anche in occasione della recente reunion di Zoro e Sanji nell'anime di ONE PIECE.