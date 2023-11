ONE PIECE: il compleanno di Zoro? C'è chi l'ha ignorato! Il divertente siparietto

Chi segue One Piece da tempo sa che alcuni dei momenti più divertenti della serie si sono verificati a causa dell'eterna faida tra Zoro e Sanji. Il rapporto tra questi due personaggi infatti è sempre stato amore e odio, e i loro scambi hanno dato vita a situazioni esilaranti.

Tra sfide sul campo di battaglia e vicendevoli accuse sul ponte della Sunny, lo spadaccino e il cuoco della ciurma di Rufy si sono spesso trovati faccia a faccia. Questa rivalità è stata talmente coinvolgente nel corso dell'opera che ha portato i fan a schierarsi o dalla parte di Zoro, o dalla parte di Sanji.

Tuttavia, i fan non sono gli unici ad alimentare questa lotta. Gli stessi attori che danno la voce ai due personaggi si sono resi protagonisti di diversi siparietti comici, sia sui social media, sia agli eventi a cui prendevano parte come doppiatori di One Piece.

Tra le tante, una delle trovate più geniali l'ha avuta Hiroaki Hirata, il doppiatore di Sanji. Nel 2020 ha voluto lasciare un "commovente" messaggio all'acerrimo rivale del suo personaggio per il suo compleanno. Su X, l'attore ha infatti pubblicato una sua foto mentre tiene in mano una lavagna sulla quale aveva scritto il messaggio in questione... peccato che la lavagna fosse completamente bianca. Questo divertente siparietto è stato rispolverato da un utente proprio su X l'11 Novembre, il giorno del compleanno di Roronoa Zoro, il quale ha voluto ripostare proprio quella foto del 2020.

Con la conclusione della saga di Wano nell'anime di One Piece e la manifestazione dell'haki di Shanks, la faida tra Zoro e Sanji è naturalmente passata in secondo piano. Non resta che aspettare la saga finale dell'opera per vedere se ci saranno nuovi divertenti sviluppi.