ONE PIECE: il confronto tra Rufy e Kaido si conclude, c'è qualche alterazione?

La puntata diONE PIECE della scorsa settimana aveva messo in scena lo splendido scontro tra Rufy e il temibile Kaido, che nonostante qualche divergenza rispetto al materiale cartaceo ha beneficiato, comunque, di un comparto tecnico decisamente di livello. L'ultimo episodio, conclude la loro prima battaglia, chi sarà stato il temporaneo vincitore?

Se nell'episodio 914 avevamo visto un Rufy più scatenato che mai, che era riuscito ad assetare diversi colpi al suo avversario - prima con l'Elephant Gun e poi con il Gatling - alla fine non riesce ad aggiudicarsi la vittoria.

Kaido, infatti, con grande sorpresa degli spettatori, ha messo al tappeto Rufy con un solo - fatale - colpo, sgonfiando il Gear del protagonista per poi lasciarlo privo di coscienza. Benché nelle fasi iniziali dello scontro si sia servito della sua forma più potente, l'Imperatore - anche perché piuttosto ubriaco - non stava facendo assolutamente sul serio, al contrario di Rufy.

I colpi di Cappello di Paglia sono serviti solamente per destare Kaido e riportarlo alla sua forma originale, grazie alla quale ha ripreso coscienza e ha dato sfoggio del suo immenso potere. Rufy stava provando a finire Kaido con il suo King Kong Gun, ma quest'ultimo lo ha sopraffatto colpendolo con il suo martello elettrico.

Per completezza, anche in questo caso bisogna notificare che la messa in scena - per quanto spettacolare - non collima totalmente con quella del manga. Nel fumetto, Rufy non arriva neanche a colpire Kaido con il suo attacco, al contrario viene battuto sul tempo e cade istantaneamente sotto il micidiale colpo dell'Imperatore.

Non cambia di certo le sorti finali dello scontro ma altera leggermente la percezione delle forze in campo, senza però esagerare nel momento filler. Comunque, in calce trovare la videoclip in cui si conclude questo attesissimo confronto, fateci sapere - come al solito - che ne pensate.



Al Jump Festa 2020, Eiichiro Oda ha parlato del futuro di ONE PIECE. Il manga finirà davvero entro cinque anni? Arriva la risposta di Oda.