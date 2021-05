ONE PIECE: si conclude la leggenda di Kozuki Oden nell'ultimo episodio dell'anime

Il Paese di Wa ha vissuto un passato estremamente tradizionalista, limitando le interazioni con il mondo esterno, restando isolato rispetto ad altre realtà e quindi più facilmente soggiogato dalla tirannia dello shogun Orochi e Kaido, affrontati apertamente dal samurai Kozuki Oden, la cui leggenda si è conclusa nell'ultimo episodio di ONE PIECE.

Parte del terzo atto dell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa è incentrata sul passato dello stesso Oden, che desideroso di conoscere il mondo uscirà dai confini della sua terra natia, incontrando personalità molto importanti, come l'Imperatore Barbabianca e Gol D. Roger, accompagnando quest'ultimo nel viaggio che lo rese Re dei Pirati.

Tornato a Wano, e vista la situazione in cui si trova l'intero paese, Oden, con l'aiuto dei Nove Foderi Rossi guidati da Kin'emon, cerca di ribellarsi al dominio di Orochi, venendo condannato ad un'esecuzione pubblica. Il samurai propone allo shogun un compromesso, ovvero di essere lasciati liberi dopo aver resistito per un tempo che deciderà Orochi stesso all'interno della vasca d'olio bollente, mezzo scelto per la condanna.

Divertito dall'idea, Orochi accetta, e come potete vedere dal video estrapolato dall'episodio 974 presente in calce, Oden riuscirà a resistere, per poi essere colpito da un proiettile, e morire immerso nell'olio ma con un gran sorriso stampato sul volto, consapevole di aver salvato molte persone e di essersi guadagnato l'affetto del popolo di Wano.

