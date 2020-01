One Piece: si conclude il Primo Atto dell'arco narrativo di Wano

L'arco narrativo di Wano di One Piece ci sta mostrando i Mugiwara contro Kaido e la sua ciurma per la libertà del paese dei samurai. Il Primo Atto ha trovato la sua conclusione, ponendo Rufy in una situazione difficile.

Dopo il terribile scontro con l'Imperatore Kaido, Rufy è stato terribilmente sconfitto. Il bestiale avversario, dopo aver subito un feroce attacco dal nostro protagonista, si è ripreso come se nulla fosse (più infastidito che dolorante) ed ha battuto il Gommoso con un singolo attacco potentissimo, dal quale Rufy non ha saputo riprendersi, finendo catturato e portato in prigione ai lavori forzati. Sbattuto in una fredda cella, pieno di bende che lo rendono simile ad una mummia, il nostro eroe incontra una faccia notissima ai fan dell'opera di Eiichiro Oda, ossia il pirata Eustass Kidd, anche lui imprigionato e battuto precedentemente da Kaido. Rufy e Kidd giurano di farla pagare cara all'Imperatore. Ma come potranno mai avere la meglio contro un avversario all'apparenza immortale e che nulla sembra scalfire come Kaido? Lo vedremo nei prossimi atti della storia (curiosa ed apprezzata la scelta di Oda di rifarsi al teatro giapponese con questa struttura ad atti).

Nel frattempo, le celebri SBS che troviamo alla fine dei capitoli all'interno dei volumi di One Piece ci forniscono dettagli sui frutti del Diavolo e gli SMILE.