ONE PIECE: tra quanto si concluderà Egghead? Il punto sulla saga attuale

Wano è stata l'isola protagonista di una saga molto lunga, la più lunga di ONE PIECE. Chiusa la guerra contro Kaido, quindi, Rufy e compagni si sono diretti verso una nuova isola completamente sconosciuta. Seguendo il Log Pose, sono arrivati a Egghead, che non era mai stata menzionata prima d'ora e che nasconde diversi segreti.

Inutile dire che in questa saga il protagonista è Vegapunk, il famoso scienziato geniale che ha completamente stravolto le invenzioni della marina, potenziando sia loro che gli strumenti a disposizione del Governo Mondiale. Le rivelazioni di Vegapunk stanno tenendo in piedi questa saga di ONE PIECE. Ma quanto durerà ancora Egghead?

L'attuale saga non sarà lunga quanto le precedenti, considerato che non ci sono grosse minacce all'orizzonte. L'unico dubbio riguarda il comportamento della CP0: il gruppo guidato da Rob Lucci è giunto sull'isola e per il momento sono gli unici a poter dare battaglia. In contemporanea, si sta tenendo la sfida tra Barbanera e Trafalgar Law, ma è molto probabile che Eiichiro Oda decida di risolverla offscreen.

Tenendo in considerazione che al momento la saga è arrivata al suo decimo capitolo, per tirare le somme, è probabile che Egghead duri venti capitoli in totale e non di più. Ci troveremmo quindi a metà e ci sarebbe spazio sia per altre rivelazioni che per un'eventuale breve battaglia.