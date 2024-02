One Piece: le condizioni di salute del voice actor di Franky preoccupano i fan giapponesi

In opere longeve come One Piece, il grado di fidelizzazione generato nei fan è dovuto ad un rapporto di familiarità con il suo universo. E questa sensazione, nel caso dell'anime, è legata anche alle voci dei protagonisti: motivo per cui il deterioramento vocale del doppiatore originale di Franky sta facendo preoccupare gli spettatori giapponesi.

Sin da quando è iniziato l'adattamento animato di Egghead, molti utenti in Giappone hanno espresso la loro difficoltà nel comprendere le parole del Mugiwara, lasciando trapelare una forte preoccupazione nei confronti delle condizioni di salute del voice actor che gli restituisce la voce sin dai tempi di Water Seven, ovvero Kazuki Yao. E proprio in riferimento alle battute pronunciate dal doppiatore nell'episodio 1090 si è soffermata l'attenzione degli spettatori nipponici, dal momento che le parole dell'uomo appaiono quasi incomprensibili, come se non riuscisse ad articolare con precisione le frasi. Tanto che sul sito giapponese Josei Jishin sono stati postati numerosi commenti degli utenti relativi proprio al progressivo decadimento della performance vocale del doppiatore, da rintracciare – secondo il loro giudizio – in un probabile deperimento fisico dell'uomo.

Per quanto gli episodi di Egghead stiano ottenendo in Giappone un riscontro perlopiù positivo – oltre all'annosa questione relativa al riciclaggio delle scene visto nell'episodio 1093 di One Piece – sempre più spettatori hanno sollevato il problema relativo all'età del cast vocale dell'anime, con particolare riferimento allo stesso Yao, la cui performance sarebbe oggetto di una progressiva involuzione già da qualche anno, al punto che le ultime interpretazioni del doppiatore confermerebbero la parabola discendente a cui sta andando incontro il voice actor, almeno da un punto di vista artistico. Ma ciò che ha sollevato la preoccupazione collettiva degli spettatori, generando così un problema dalla grande risonanza mediatica tra le comunità online nipponiche, è il posizionamento centrale che l'uomo ha sempre occupato nella produzione animata di One Piece, e per estensione nel panorama tout court degli anime.

Non solo Yao è in assoluto uno dei più longevi e rispettati voice actor del Giappone, ma gli stessi spettatori nipponici hanno storicamente reputato la voce di Franky come una delle più singolari di tutta la serie. Tanto che la scelta dietro la sua scritturazione non è ricaduta sui produttori – secondo una consuetudine degli anime seriali – ma è stato lo stesso Eiichiro Oda a scegliere, di persona, l'artista come voce ufficiale del carpentiere, da lui ritenuto l'unico voice actor in grado di restituire tutte le sfumature e le bizzarrie caratteriali del personaggio.

Anche in faccia alle problematiche sollevate dai fan giapponesi, è chiaro che Yao non verrà sostituito nel cast vocale dell'anime, almeno che le sue condizioni di salute non risultino così precarie da non consentire più al doppiatore di svolgere il proprio mestiere. C'è da dire, inoltre, che l'intero palco di voice actor è tornato a prestare la voce ai personaggi creati da Oda anche per la versione nipponica del live-action targato Netflix, un fattore che ci porta a pensare come anche Yao, nel momento in cui Franky farà la sua comparsa nella serie, tornerà a “vestire” i panni del Mugiwara, malgrado la sua carta d'identità non gli potrà permettere di recitare per altri “decenni”.

Un discorso simile, poi, vale per il nuovo adattamento animato di Wit Studio. Seppur a The One Piece potrebbero bastare 300 episodi per adattare il manga, la produzione del remake – di cui ancora non si sa la data d'uscita – promette di durare per molti anni. Un fattore che potrebbe spingere i produttori a selezionare un cast corale differente da quello originale, sia per motivi puramente anagrafici, sia per abbracciare una certa “autonomia” rispetto all'anime di Toei.