One Piece: confermato il frutto ingerito dall'imperatore Kaido?

Il manga di ONE PIECE ha da sempre avuto vari misteri irrisolti o personaggi con un background non chiaro sin dall'inizio per poi espandersi successivamente. Spesso i fan dell'opera si sono addentrati in delle ricerche per trarre tutti i dettagli possibili dal lavoro di Oda, e sembra che questa volta ci siano riusciti.

Il sito fanmade dedicato all'opera di Oda, The Library of Ohana, ha condiviso un retroscena molto importante su Kaido. E' stato infatti confermato che il potente imperatore possegga un frutto di tipo Zoan. L'informazione arriva direttamente da un magazine, secondo cui Kaido era un normale individuo prima di mangiare il mitico frutto Zoan, che ora gli permette di trasformarsi in un pericoloso Dragone di colore celeste.

L'utente di Twitter che ha postato l'informazione ci tiene a riportare che non c'e ancora una conferma assoluta in merito, chiedendo a i fan di prendere queste informazioni con le pinze. Ricordiamo che i frutti Zoan sono i più rari nel mondo di ONE PIECE insieme ai Logia, disponibili di fatto in numero maggiore. Ora resta da capire se il frutto che ha ingerito sia biologico oppure uno Smile, e speriamo che prossimamente il manga possa illuminarci su questa domanda.

Intanto sono uscite le anticipazioni del capitolo 946, mentre il prossimo episodio dell'anime metterà in scena l'eredità di Barbabianca.