ONE PIECE: conoscete i gruppi minori dei pirati di Kaido?

I nuovi spoiler del capitolo 979 di One Piece hanno infiammano gli animi degli appassionati e ci hanno avvisato su ciò che verrà e ciò che i nostri eroi dovranno affrontare adesso che il folle finale di saga è stato avviato e le carte sono state messe sul tavolo pronte per essere scoperte.

Con le ciurme della Generazione Peggiore di pirati e i vassalli di Oden capitanati da Kinemon che hanno escogitato un piano per fare irruzione nella terra di Kaido, Onigashima, nel capitolo 978 abbiamo potuto vederli finalmente entrare in azione e infiltrarsi nella base. Travestiti come i Pirati delle Cento Bestie, grazie al frutto del diavolo in possesso da Kinemon, il loro compito adesso è quello di passare inosservati fino a raggiungere il luogo in cui si trovano Orochi, Kaido e tutti i pezzi grossi della dittatura di Wano, per farla finita una volta per tutte.

Se ci soffermiamo un momento sui nemici, nel precedente capitolo hanno sicuramente monopolizzato l'attenzione i Sei Combattenti Volanti, i quali sembrerebbe avranno un ruolo importante nel capitolo 979, anche se in realtà Oda ci ha mostrato moltissimi altri gruppi e membri di Kaido, radunati tutti a Onigashima per le celebrazioni.

Infatti abbiamo visto Queen, uno dei membri dei Superstar, fare il vocalist al banchetto, ma anche tre gruppi in particolare. I Gifters, sono più di 500 membri e hanno tutti i poteri derivanti dal frutto Smile; i Pleasures, i quali hanno ricevuto un frutto ma a causa di alcuni effetti collaterali non hanno manifestato nessun potere se non un sorriso perenne che deturpa le loro facce, e per finire i Waiters, combattenti che attendono il loro turno per mangiare i frutto e salire definitivamente di livello.

Gli avevi notati e conoscevi le distinzioni tra i tre gruppi?