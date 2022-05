ONE PIECE conquista la Gare Montparnasse di Parigi: l'omaggio francese ad Eiichiro Oda

L'epopea di ONE PIECE è tra le più importanti della cultura fumettistica giapponese, una serie che è riuscita ad entrare fortemente nel cuore degli appassionati anche e soprattutto in Occidente. Non c'è dunque da stupirsi se persino l'Europa abbia omaggiato il capolavoro di Eiichiro Oda con brillanti iniziative.

La Francia, ad esempio, è il Paese in Europa con le maggiori vendite di ONE PIECE, basti pensare che la serie in questione detiene l'8,5% dell'intero mercato fumettistico nipponico nazionale. L'opera è talmente popolare che in occasione dell'uscita del Volume 100 si crearono folle lunghissime in moltissime città della nazione.

Ad ogni modo, per omaggiare l'arrivo del nuovo tankobon in Francia, il volume 101, la casa editrice ha pensato di omaggiare il gioiellino di Eiichiro Oda in una delle stazioni ferroviarie più frequentate al mondo con i suoi 50 milioni di passeggeri all'anno, ovvero la Gare Montparnasse di Parigi. Per l'occasione, dunque, la stazione è stata reinterpretata con alcune enormi locandine dedicate alla più recente saga di ONE PIECE. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcuni scatti della stazione ferroviaria rivisitata per celebrare l'uscita del nuovo numero.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa a Parigi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.