One Piece: quali conseguenze genererà la rivelazione di Vegapunk?

Il capitolo 1109 di One Piece potrebbe, a tutti gli effetti, rappresentare uno degli snodi nevralgici nella storia del manga, l'istante dopo cui il mondo (diegetico) dei pirati e l'orizzonte (extradiegetico) dell'opera non sarà più lo stesso. E il motivo è da ricondurre all'annuncio di Vegapunk, destinato a generare delle conseguenze abissali.

Nel momento stesso in cui il capitolo è approdato online, la tavola su cui si è chiuso ha catalizzato immediatamente l'attenzione di ogni lettore. Se in One Piece 1108 Oda ha rivelato l'identità del decimo membro della ciurma di Rufy, delineando uno sviluppo colossale negli intrecci futuri dell'opera, la rivelazione con cui l'autore ha concluso il numero non solo è apparsa egualmente rilevante al (più che probabile) approdo di Bonney tra i Mugiwara, ma ha determinato l'avvento di una questione dalla natura assolutamente nevralgica, sia perché porta a compimento quello stesso “incidente” a cui il mangaka ha alluso sin dall'inizio di Egghead, sia per ciò che sottenderà per il prosieguo della storia.

Seppur non si conosca (ancora) la vera natura della rivelazione, è possibile – se non addirittura necessario – ricondurne gli sviluppi ad un unico palco di ricevitori (il popolo) e di destinatari (Im e i Gorosei). Pensiamo, da questa prospettiva, ai grandi segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale e, in particolare, al grado di nefandezze a cui gli Astri e il loro comandante in capo sono disposti a tendere pur di seppellire, nell'ombra, tutte le questioni che potrebbero compromettere l'entità dello status quo su cui hanno fondato il loro sistema di potere autarchico: in tal senso appare evidente che l'annuncio di Vegapunk sia finalizzato a portare alla luce una delle vicende che i Gorosei hanno contribuito a cancellare dagli annali della Storia (quella con la S maiuscola), con particolare riferimento agli eventi relativi ai Cento anni di Buio o all'identità di quel Guerriero della Liberazione che si è storicamente opposto all'ascesa diabolica dei governanti.

Ma ciò che qui importa sottolineare, oltre naturalmente alla natura che giace dietro questo annuncio, sono le conseguenze che tale rivelazione determinerà nel mondo di One Piece, soprattutto agli occhi dei cittadini. Se il messaggio dello scienziato, diffuso – guarda caso – nel momento di massima precarietà del dottore (tanto che non sappiamo se Vegapunk riuscirà a sopravvivere in One Piece) getterà davvero luce sulle macchinazioni operate dalle cariche più alte del Governo Mondiale, magari focalizzando l'attenzione proprio sulla reale identità di Nika/Joy Boy, ecco che si potrebbe arrivare alla generazione di una vera e propria sollevazione popolare: di cui Rufy, in quanto riflesso e specchio del Guerriero della Liberazione, si configurerebbe come il punto di riferimento assoluto.

Questa considerazione, che si mostra indubbiamente coerente nel momento in cui la rileggiamo alla luce delle varie anticipazioni di cui ci ha messo al corrente Oda, porrebbe in realtà le basi per l'ascesa definitiva di Cappello di Paglia nelle vesti di protettore naturale degli indifesi e dei popoli liberi. E se pensiamo al più grande fenomeno culturale del mondo di One Piece, ovvero l'inizio della nuova era della pirateria seguita alla morte di Roger, ecco che l'ipotetica sollevazione popolare contro le prevaricazioni governative determinerebbe, per Rufy, una legittimazione collettiva di pari grado (o addirittura superiore) a quella di cui si è innervato il suo “predecessore”. Aprendo così al protagonista la via per diventare il nuovo (e forse più immortale) Re dei Pirati.