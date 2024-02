ONE PIECE, quali conseguenze potrebbe avere l'incidente di Egghead?

L'arco di Egghead è decisamente nel vivo e anche se non si è ancora concluso possiamo fare qualche previsione sulle conseguenze che avrà per il mondo di ONE PIECE, perché sicuramente non saranno poche o piccole.

La prima è ovviamente la consapevolezza da parte del Governo e degli Astri di Saggezza della presenza di Nika, e della sua pericolosità. Elemento che potrebbe causarne direttamente un'altra: la morte di Saturn. Se uno degli Astri dovesse essere ucciso durante la saga di Egghead ci sarebbero conseguenze mondiali e forse una mobilitazione del Governo molto più grossa.

Abbiamo poi la presenza della ciurma di Barbanera, che con Catarina Devon ora potrebbe, forse, controllare i Pacifista o comunque infiltrarsi nelle maglie del Governo di ONE PIECE. E infatti il suo è tra i frutti del diavolo più potenti visti a Egghead.

Ci sarà anche la consapevolezza di un'alleanza esplicita tra Elbaf e i Mugiwara, dato che Dori e Brogi sono arrivati a Egghead per scontrarsi con la Marina.

E se Bonney entrasse nella ciurma di Rufy? Portarsi dietro una fuggitiva e ricercata dal Governo così importante sarebbe un altro grande atto di guerra nei confronti degli Astri di Saggezza, che metterebbe i Mugiwara ancora di più nel centro del mirino.

E poi abbiamo le parole che Vegapunk vuole svelare al mondo: che sia qualcosa sui 100 anni di vuoto o qualche segreto governativo poco importa, perché probabilmente saranno determinanti nei grandi cambiamenti che l'incidente di Egghead porterà dentro ONE PIECE.

E secondo voi saranno questi gli stravolgimenti più grossi? Diteci i vostri nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i personaggi di ONE PIECE coinvolti nell'incidente di Egghead.