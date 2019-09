ONE PIECE: le conseguenze dello scontro tra Law e Hawkins

L'incontro tra Trafalgar Law e Basil Hawkins avrà sicuramente delle conseguenze importanti per quanto riguarda il nuovo arco narrativo di ONE PIECE . Leggiamo insieme i dettagli.

Tutti gli appassionati, e non, di ONE PIECE sanno dei poteri stravaganti presentati da Eiichiro Oda nel suo mondo. Tra i più particolari ci sono sicuramente quelli sfruttati da Basil Hawkins e Trafalgar Law, che di recente si sono affrontati, nel corso dell’arco narrativo dedicato a Wano Country.

Di sicuro l’autore ha saputo ben creare la tensione durante quello che potrebbe essere considerato l’arco migliore dell’intera serie, non solo per le numerose informazioni emerse durante tutti i capitoli, ma anche per uno dei nemici più devastanti mai presentati: l’imperatore Kaido.

Sapevamo che Law era rimasto bloccato da una roccia, incapace di condurre il suo equipaggio verso la ribellione di Wano. Imprigionato, è riuscito ad andarsene alcuni giorni prima dell’insurrezione, dopo aver conversato a lungo con Basil Hawkins. Law ha chiesto la condizione dei Mugiwara, e ha parlato della sua alleanza con Cappello di Paglia.

Affrontando Kaido, Hawkins ha ammesso che l’alleanza era andata distrutta, dato che Apoo si è rivelato essere un sottoposto di Kaido stesso, capitano dei Pirati delle centro Bestie. Kaido piuttosto che ferire o uccidere i suoi avversari, se li ritiene abbastanza forti, preferisce offrire loro un posto nel suo equipaggio, cosa che sembra aver fatto anche con Hawkins e Kidd, i quali hanno categoricamente rifiutato.

Con il continuo dell’arco narrativo saranno definitivi sicuramente i dettagli del rapporto tra i pirati di Cappello di Paglia e Trafalgar Law. Luffy, che si sta allenando duramente nella padronanza dell’haki, avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per poter contrastare la nuova, apparente, alleanza tra Big Mom e Kaido, di cui si è potuto leggere nel capitolo 954.