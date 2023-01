ONE PIECE continua a superarsi: le animazioni dell'episodio 1049 fanno urlare al miracolo

La Saga di Wano ha segnato un punto di svolta per l'anime di ONE PIECE. La cura predisposta da TOEI Animation per la produzione di questo arco narrativo è impressionante. A stupire maggiormente è tuttavia il fatto che la serie migliora episodio dopo episodio. La puntata 1049 di ONE PIECE fa urlare al miracolo.

Se ONE PIECE 1048 aveva fatto parlare di sé per le brillanti animazioni di Vincent Chansard, quello successivo, il numero 1049 della serie, ha superato qualsivoglia aspettativa. ONE PIECE 1049, in alcuni suoi frangenti, è tranquillamente paragonabile ai migliori film d'animazione giapponesi. A stupire è il fatto che ONE PIECE sia una serie anime settimanale e che dunque richiede tempi di produzione strettissimi.

Sebbene le discussioni sugli effetti speciali di ONE PIECE siano sempre accese, con una fetta del pubblico che afferma come TOEI Animation esageri a tal punto da far sembrare Rufy e compagni quasi dei personaggi di Dragon Ball per le loro auree, l'anime sta davvero settando nuovi standard.

A far gridare al miracolo è in particolare la scena che troviamo in calce all'articolo. Mentre Yamato raccoglie le ultime energie per sferrare un ultimo colpo a Kaido, Rufy fa il suo ritorno su Onigashima a cavallo del drago rosa Momonosuke. Questo attacco sincronizzato segna inoltre il ritorno del Gear Fourth Snakeman, assente dai tempi di Whole Cake Island. La scena in questione è stata realizzata da Akihiro Ota, veterano di TOEI che in precedenza ha anche lavorato a ONE PIECE: Film Stampede.