ONE PIECE: ecco la copertina del Magazine 10 insieme al poster di Nico Robin

ONE PIECE è un'opera talmente grande che sono richieste numerose appendici che spiegano ancora più in profondità i dettagli del mondo creato da Eiichiro Oda. Oltre a rispondere alle domande sui volumi tramite le famose SBS, il mangaka prepara anche i databook e delle riviste speciali chiamate ONE PIECE Magazine, con cadenza aperiodica.

A settembre arriverà ONE PIECE Magazine 10, purtroppo rinviato di due settimane rispetto alla data di uscita inizialmente prevista per evitare troppe code agli store e quindi il rischio di alimentare il Coronavirus. Nonostante il ritardo, Shueisha ha condiviso la copertina della rivista che mostra Rufy con il kimono rosso che gli abbiamo visto indossare a Wanokuni. Il protagonista in bianco e nero è posto sopra uno sfondo verdino. Ma in allegato vediamo anche che sarà presente un poster di Nico Robin.

La ragazza della ciurma di ONE PIECE sarà al centro dell'allegato di questo numero, con il suo manifesto di taglia che potete osservare anche in basso. Ci saranno ovviamente tanti altri contenuti in questo numero di ONE PIECE Magazine e chissà quali altre sorprese ci regalerà Oda. Considerato che questa uscita è stata pubblicizzata anche con l'annuncio dell'ultima saga di ONE PIECE, potremmo aspettarci qualche dettaglio in tal senso.