ONE PIECE: ecco la copertina e la pagina a colori per Stampede

Il capitolo 951 di ONE PIECE andrà in scena tra pochi giorni sull'applicazione inglese MangaPlus e sulla rivista nipponica Weekly Shonen Jump. Come già anticipato settimana scorsa, la rivista ammiraglia di Shueisha ha deciso di dedicare il numero doppio, quello in prossimità della festività dell'Obon, a ONE PIECE per l'arrivo del nuovo film.

Tutti i protagonisti di Weekly Shonen Jump, come per ogni numero doppio, si sono riuniti sulla copertina della rivista. In primo piano non poteva mancare ONE PIECE col suo Rufy, da sempre una delle figure che prendono più spazio in questo genere di copertine, accompagnato poi dagli altri personaggi che per l'occasione hanno indossato un cappello piratesco.

Vediamo quindi Deku di My Hero Academia con un cappello con un Jolly Roger ispirato a All Might, passando per Emma di The Promised Neverland con due jolly roger, uno ispirato al mondo umano e l'altro al mondo dei demoni, terminando con Senku Ishigami di Dr. Stone che ha sul cappello il simbolo della Nazione della Scienza.

ONE PIECE poi ha aperto il suo capitolo con una spettacolare illustrazione su due pagine dedicata al lungometraggio ONE PIECE: Stampede, che debutterà tra pochissimi giorni nei cinema giapponesi. Nella doppia pagina a colori, vediamo Rufy che mangia e litiga con altri personaggi che saranno presenti nella pellicola, ovvero Buggy il Clown, Rob Lucci, Boa Hancock, Sabo e Trafalgar Law.

Dalla pagina successiva, inizia poi la storia del capitolo 951 di ONE PIECE, ancora una volta pieno di sorprese.