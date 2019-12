ONE PIECE: ci saranno mai coppie legate sentimentalmente all'interno della ciurma di Rufy?

Nella grande era dei Pirati di ONE PIECE c'è spazio un po' per tutti tipi i generi, pur tralasciando quel tema molto caro ad una fetta consistente della community: la componente sentimentale. Qual è, dunque, il punto di vista dell'autore in merito all'argomento?

Non è che detto che la fine di ONE PIECE soddisfi le aspettative di tutti i fan, quantomeno quella cerchia di appassionati che attendono di conoscere i risvolti sentimentali di alcuni dei personaggi principali dell'opera. In risposta a una SBS, infatti, Eiichiro Oda ha rivelato che non ha in mente di puntare sulla componente romantica nella sua opera, salvo quelle eccezioni che lo richiedono per rigore di trama, ad esempio le coppie già sposate.

L'assenza di questo tema venne giustificata dal sensei come "amore per l'avventura", con i protagonisti troppo presi dalle proprie ambizioni per dedicarsi alla costruzione di un rapporto sentimentale. Ciò, ovviamente, potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel corso della serializzazione, tuttavia il celebre autore non ha alcuna intenzione di distogliere le attenzioni dalla trama per dedicarsi alla componente romantica. Ma a proposito dei personaggi principali dell'opera, avete già adocchiato le prime immagini risalenti alla nuova light novel con protagonista Nami?.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere il termine di questi ultimi 5 anni di serializzazione per scoprire se i pirati della ciurma di Cappello di Paglia coltiveranno una relazione di stampo amoroso. E voi, invece, che coppie vorreste vedere? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio qua sotto.