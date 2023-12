One Piece: la corruzione morale tra i Draghi Celesti è un fenomeno generalizzato?

Nell'immaginario collettivo dei lettori di One Piece, non c'è figura più vituperata, ostracizzata e dibattuta di quella dei Draghi Celesti. Ai loro occhi non godono di aspetti positivi, quasi fossero impervi a qualsiasi canone di redenzione. Ma la corruzione morale che li caratterizza è un fenomeno generalizzato, oppure esistono delle eccezioni?

Se dovessimo modellare la miriade di assunti che abbiamo formulato nel tempo sui Draghi Celesti a partire dalla loro prima presentazione in One Piece, allora è chiaro come queste figure non abbiano alcuna proprietà redentiva. Il ritratto che Eiichiro Oda ci propone di Saint Charloss su Sabaody è tra i più disumani che l'autore abbia mai delineato nella sua opera, al punto che lo vediamo prima acquistare una sirena all'asta dei pegni, e poi ferire mortalmente l'indifeso Hacchan, come se il regale disprezzasse il valore stesso della vita umana, perlomeno di quella dei cittadini comuni. Inoltre trattando gli individui delle classi subalterne alla pari di merci, quasi fossero oggetti-scambio nelle mani degli intoccabili sovrani, ecco che il Drago Celeste dà prova di mancare di qualsiasi istanza etica o bussola morale.

In questo senso, le considerazioni negative che i lettori di One Piece nutrono nei confronti di questa categoria sociale appaiono condivise anche dagli stessi personaggi che popolano l'universo dell'opera. Non a caso nel capitolo 980 di One Piece Sabo e Dragon dichiarano guerra ai Draghi Celesti, non al Governo Mondiale, come se l'istituzione politica avesse ceduto alla corruzione proprio a causa dei regnanti di Marijoa.

Ma sappiamo che Oda non ama generalizzare, perché se la corruzione, soprattutto quella dell'animo, è iscritta intrinsecamente in alcune categorie/frazioni dell'ordine socio-politico di One Piece, è pur vero che l'autore crede ciecamente nell'umanità del singolo individuo, nel coraggio dell'uomo di rompere le catene del pregiudizio o delle pressioni culturali. Non è un caso, allora, che proprio all'interno della famiglia di Doflamingo, di uno dei villain più smaccatamente diabolici del manga, l'autore delinea due figure di Draghi Celesti aperti alla redenzione: Homing e Mjosgard Donquixote.

Il primo rinuncia a tutti i titoli, per poter vivere sullo stesso piano (umano, etico, morale) dei civili, mentre il secondo, trasformato dalla gentilezza della Regina Otohime, arriverà addirittura a sacrificare la propria vita in One Piece in nome di Shiraoshi durante gli scontri al Reverie. Atti eroici, nati dal ribrezzo per un mondo in preda al marciume. Perché, sembrerebbe qui dirci Oda, la corruzione morale può anche essere cancellata. Se solo si ha la possibilità di respingere il suo richiamo infernale.