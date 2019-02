ONE PIECE: la corte è in subbuglio nel capitolo 932 del manga

Komurasaki aveva già fatto il suo ingresso alla corte di Orochi, mentre Robin era alla ricerca del Poneglyph nel castello. Dall'altra parte del paese, Sanji era occupato in un combattimento con uno dei sottoposti di Kaido, Page One. Il capitolo 932 di ONE PIECE riprende tutti i fili di narrazione presenti nello scorso e li fa evolvere.

ONE PIECE 932 ci mostra un personaggio che non si vedeva da parecchio, cioè Caesar Clown. Il vecchio antagonista è alla ricerca di un cliente a cui vendere le proprie armi, ma tutti gli avvisi scritti a mano dal portatore del frutto gas gas vengono divorati da alcune capre.

Alla corte di Orochi, nella capitale dei fiori, inizia lo spettacolo di Komurasaki, ma la scena subito si concentra su Robin. La ragazza era stata scoperta dal gruppo di ninja in agguato nel castello e viene assalita. Nico Robin però aveva già predisposto un clone grazie al potere del suo Frutto del Diavolo, in questo modo svanisce e può avvisare Nami, Brook e Shinobu via Lumacofono della presenza del gruppo di guardie nel castello. Robin torna alla corte e viene calorosamente accolta da Orochi, al quale cerca di sottrarre informazioni su Onigashima, il quartier generale di Kaido. Kyoshiro, invece, viene acclamato per la sua capacità di trovare e allevare ottime cortigiane e per la sua abilità con la spada dallo stesso shogun.

Sempre durante il banchetto, Orochi si lancia in un discorso dove afferma che è arrivato il ventesimo anno dalla maledizione di Toki, e pertanto la vendetta del clan Kozuki sta per arrivare. Tutti sono pensierosi e dubbiosi, avendo lo shogun già decantato queste parole più e più volte. Kyoshiro, invece, si dice disponibile nello scontrarsi con Kinemon e con qualunque altro samurai di casa Kozuki, cosa apprezzata da Orochi. La leggenda però suscita l'ilarità di O-Toko, la cortigiana che accompagna Komurasaki, scatenando l'ira di Orochi. Quest'ascesso d'ira viene però amplificato da Komurasaki, la quale schiaffeggia lo shogun e provoca la sua trasformazione nel leggendario serpente a più teste. Nel caos, arrivano anche i ninja alla ricerca di Robin e un Kyoshiro in disparte inizia a sguainare la spada. ONE PIECE tornerà col capitolo 933 il 18 gennaio sulle pagine di Weekly Shonen Jump.