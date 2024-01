One Piece: cos'è un Buster Call? Tutto quello che sappiamo sulla soluzione militare

L'attivazione del Buster Call da parte di Saturn ha richiamato alla memoria dei lettori di One Piece quella spirale di morte e devastazione che tale soluzione militare si porta dietro sin da quando è stata introdotta nella saga di Enies Lobby. Per comprendere la portata dell'evento, occorre perciò analizzare nel dettaglio la procedura in questione.

Il motivo per cui il Buster Call occupa uno spazio singolare nel novero delle strategie militari della Marina è da ritrovare non solo nella colossale macchina bellica che mette in moto nel momento in cui viene attivato, ma soprattutto in quell'insieme di fattori simbolici di cui tale procedura si è caricata di volta in volta nel corso del manga, soprattutto per le ricadute drastiche che ha avuto sui percorsi narrativi di alcuni personaggi.

Per prima cosa, bisogna sottolineare la natura stessa del dispositivo, osservato dalla Marina alla stregua di una “misura finale”, ovvero quale strumentazione da impiegare nell'istante in cui non esistono alternative all'obliterazione più totale per porre fine ad una determinata minaccia. Non è un caso, infatti, che solo alcuni personaggi possono attivare in One Piece il Buster Call – come ad, esempio, gli Ammiragli e i Gorosei/Im – proprio perché il grado di responsabilità di cui si deve caricare chi ne fa uso è talmente alto e deflagrante da poter essere gestito solamente dalle figure centrali delle istituzioni governative, sia per ciò che comporta a livello di conseguenze umane, sia per come lega il proprio corso procedurale ad una catena di comando ben definita e codificata.

In tal senso, il Buster Call può essere attivato utilizzando un lumacofono d'argento, che collega chi lo richiede al Quartier Generale della Marina, da cui un Ammiraglio predispone tutte le pratiche per inviare, presso l'isola che si intende obliterare, una flotta enorme composta da 10 navi da guerra, e guidata da ben 5 Vice Ammiragli.

L'obiettivo dietro tale dispositivo è la completa neutralizzazione della minaccia, da estirpare anche a costo di sacrificare innumerevoli vite umane, in piena continuità con quell'idea di Giustizia Assoluta su cui la Marina – e per estensione, il Governo Mondiale – ha fondato il proprio sistema legislativo, ritenuto “necessario” dalle autorità istituzionali proprio perché, davanti ai pericoli della pirateria, il corso della giustizia non può tener conto di istanze di natura etica o morale. Eppure se spostiamo lo sguardo al Buster Call di Egghead, e lo confrontiamo con i precedenti di cui ci ha reso conto Eiichiro Oda nel corso del manga, notiamo come la procedura di sterminio di massa sull'isola del Futuro si carichi di valenze ancora più diaboliche e distruttive, che non conoscono paragoni né omologhi in tutto il resto dell'opera.

Già ad Ohara l'arrivo del contingente militare aveva portato all'estinzione di un'intera popolazione, lasciando Nico Robin come sola superstite – in quello che consideriamo uno dei tre flashback con le storie più tragiche di One Piece – ma ciò a cui sembra destinato andare incontro Egghead, e coloro che attualmente sono ubicati al suo interno, non ha davvero pari nel manga. D'altronde sull'isola del Futuro si sta dirigendo un battaglione di 30.000 marine – contro i 10.000 solitamente inviati durante un Buster Call – guidati poi da ben nove Vice Ammiragli, rispetto ai soliti cinque richiesti da tale procedura.

Se poi a questo si aggiunge la presenza di un Ammiraglio come Kizaru, e in particolare quella di un membro del Gorosei quale Saturn, appare evidente come l'attivazione dell'attacco da parte dell'Astro comporti qui non solo la sicura obliterazione di un'altra isola in One Piece, ma determini agli occhi dei lettori una minaccia dal canone di distruzione deflagrante, forse irripetibile per dimensioni, grado di radicalità e conseguenze dell'impatto, e dal cui assedio si può sperare di fuggire solo con l'ausilio di un intervento esterno, come quello su cui si è (o meglio, potrebbe essersi) chiuso il capitolo 1105 di One Piece.