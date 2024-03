One Piece: come funziona il 'potere dell'amore' di Sanji? L'analisi della tecnica

C'è una scena in One Piece 1107 che ha catalizzato l'attenzione dei lettori, dal momento che ha posto l'enfasi sul fantomatico potere dell'amore di cui gode Sanji. Qui vediamo il pirata respingere il raggio fotonico di Kizaru con un calcio, proprio perché, secondo il Mugiwara, "l'amore è più forte della luce". Ma qual è il senso dietro la battuta?

Quella che in apparenza può sembrare una frase di circostanza, inserita in quel punto della narrazione sia per creare un effetto drammatico/ironico attorno all'eroe, sia per giustificare la sopravvivenza di Bonney ad un colpo che si preannunciava essere mortale, ci appare in realtà come la chiave ideale per decodificare tutti i poteri del personaggio, e per estensione la natura stessa a cui Oda ha destinato il suo percorso narrativo. Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo il significato che si cela dietro il cambio d'aspetto di Sanji in One Piece, il viaggio dell'eroe nel manga coincide sì con un progressivo allontanamento dalle crisi (e dalle sperimentazioni biologiche) del suo passato, ma soprattutto con la comprensione di quello spettro emotivo di cui il padre Judge voleva provarlo sin da bambino, e dal quale si genererebbe tutto il potenziale combattivo del pirata.

Da questa prospettiva è l'amore, in quanto sentimento più potente dell'orizzonte emotivo umano, ad attivare la manipolazione di quei fattori genetici ereditari con cui Judge desiderava privare il figlio di qualsiasi connotazione umana, pur di tramutarlo in una fredda e cinica macchina da guerra. Ma grazie al sacrificio d'amore della madre Sora, la quale ingerendo durante la gravidanza un particolare farmaco ha permesso a Sanji, a differenza dei suoi fratelli, di sviluppare già in fase embrionale quello spettro emozionale su cui avrebbe costruito tutta la propria identità cavalleresca (e guerriera), ecco che il Mugiwara ha trovato nella stessa “anomalia” che lo separa dal resto della famiglia (cioè nella capacità di provare affetto per il prossimo) la ricetta per innervare il proprio corpo-sperimentale di un potere indiscutibilmente umano.

Malgrado sia il frutto di un esperimento scientifico, grazie ai sentimenti Sanji riesce ad infondere nella sua corporeità un potenziale drastico, apparentemente illogico e metafisico, proprio perché nasce e si sviluppa a partire dalla natura irrazionale delle emozioni, di cui l'amore rappresenta, agli occhi del pirata, il manifesto assoluto. Non è un caso che ogni qualvolta il Mugiwara abbia dovuto preservare l'incolumità di un suo compagno, soprattutto se di genere femminile, è stato in grado di trascendere l'orizzonte fisico – così come i limiti stessi del suo corpo – caricandosi di un potenziale folgorante, la cui fiamma è alimentata proprio dal “fuoco” delle emozioni.

Se in One Piece Sanji è destinato ad affrontare Kuzan a causa della contrarietà semantica/elementale che lo oppone al “glaciale” ex-Ammiraglio, il motivo è da ritrovare nel “calore” che il potere dell'amore di volta in volta gli restituisce. E che gli ha permesso addirittura di respingere un attacco fotonico apparentemente impossibile da soverchiare come quello esibito da Kizaru nella scena analizzata di sopra: tramutando di conseguenza ciò che è improbabile in possibile, proprio perché il potere di cui si innerva si nutre del manifesto stesso dell'irrazionalità: vale a dire l'amore.