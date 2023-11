ONE PIECE: cos'è e dov'è God Valley, spiegato bene

Ci sono tanti luoghi misteriosi nel mondo di ONE PIECE, con tante isole che Rufy e gli altri ancora devono visitare a dovere. Dopo Egghead sul tragitto sembra esserci Elbaf, ma non va dimenticato che ci sono altri posti dall'aura mistica, anche per eventi passati. E uno di questi è God Valley, cancellata dalle mappe. Ripercorriamo ciò che sappiamo.

God Valley era un'isola che non era affiliata al Governo Mondiale, che è stata poi cancellata dalle mappe diversi decenni prima dell'inizio della storia di ONE PIECE. Il suo nome è ritenuto un insulto per i Draghi Celesti, dato che si ritengono le uniche divinità di ONE PIECE. L'isola aveva una flora che si trovava principalmente nella parte bassa dell'isola, con alcuni alberi sparuti che si vedono tramite le poche vignette, ma soprattutto l'isola è nota per la sua conformazione orografica, con tante piccole collinette e soprattutto una formazione rocciosa altissima e spaccata esattamente a metà. L'isola nasconde poi tante risorse naturali da tenere d'occhio.

Quest'isola era sede di un regno, il cui sovrano viene ucciso quando inizia la caccia dei Draghi Celesti che si tiene ogni tre anni. L'isola ospitava delle città con diverse migliaia di persone, cadute vittima del gioco spietato dei Draghi Celesti. Secondo i racconti e le stime dei capitoli recenti di ONE PIECE, il regno di God Valley doveva ospitare all'incirca centomila persone. Ma dove si trovava God Valley?

Ci sono state tante teorie portate avanti dai fan, alcune delle quali hanno poi trovato risposta proprio di recente, con gli ultimi capitoli di ONE PIECE. Infatti è stato confermato che God Valley si trovasse nel West Blue. L'isola è particolarmente nota per essere stata il teatro del grandissimo scontro che vide diverse fazioni in gioco: i pirati di Rocks, i pirati di Roger, la marina guidata da Garp e i Cavalieri di Dio. L'invasione piratesca e la seguente battaglia - conosciuta con il nome di "incidente di God Valley" - portarono alla scomparsa di Rocks D. Xebec.