ONE PIECE: Cos'è la forma Sulong e quali sono state le sue apparizioni?

Il mondo di ONE PIECE ha una composizione demografica molto variegata. Nel solo arco narrativo del Paese di Wano ci sono stati mostrati Giganti, Mink, Samurai, Uomini-pesce, Braccialunghe, Umani e Lunariani. Anche se per lo più tutte condividono un aspetto antropomorfo, alcune razze hanno abilità e caratteristiche uniche.

I Lunariani, ad esempio, hanno la capacità di incendiare parti del loro corpo. Allo stesso modo, i Mink, che costituiscono una buona parte degli alleati dei Cappello di Paglia, hanno la forma Sulong. I Mink sono animali antropomorfi che vivono per lo più a Zou. A differenza di Chopper e degli altri utilizzatori dei Frutti del Diavolo Zoan, i Mink, come gli Uomini-pesce, sono per metà animali.

I Mink sono guerrieri nati con capacità fisiche superiori a quelle degli uomini e hanno anche la capacità di produrre scosse elettriche dai loro corpi, note come Electro. Tuttavia, ciò che li rende veramente terrificanti è l'abilità che possono usare solo quando c'è la luna piena.

Fissare direttamente la luna piena permette ai Mink di usare la loro forma Sulong. La trasformazione inizia con il restringimento delle pupille, seguito da occhi che diventano rosso sangue. La pelliccia dei Mink cresce in modo irregolare, soprattutto nei punti più pelosi come la criniera e la coda, e diventa completamente bianca. Infine, i loro corpi crescono di dimensioni e l'Electro li circonda costantemente. Si dice anche che il Sulong sia la vera forma dei Mink.

La forma Sulong non cambia solo l'aspetto dei Mink ma aumenta anche esponenzialmente le loro abilità fisiche, specialmente quelle in cui sono già abili. Per Carrot, si tratta della sua capacità di salto e la sua agilità. La forma Sulong garantisce anche una forza tale che Inuarashi l'ha definita l'asso nella manica della sua razza. Persino Pekoms era sicuro di poter distrarre un intero esercito dei Pirati di Big Mom da solo in questa forma. Tuttavia, questa abilità non è priva di svantaggi.

Può essere attivata solo quando un Mink fissa la luna piena senza alcun ostacolo, il che significa che c'è la possibilità di non riuscire ad attivarla nonostante la presenza della luna piena. Riuscire a padroneggiarla prima del suo utilizzo è fondamentale per molteplici ragioni. Un Mink non addestrato perderà conoscenza e potrebbe andare immediatamente fuori di testa dopo aver usato il Sulong. Il Sulong richiede anche molta energia, e l'uso continuo per un'intera notte porta alla morte. Inoltre, la trasformazione non è istantanea. C'è una finestra di vulnerabilità durante la trasformazione, che qualsiasi nemico intelligente può sfruttare.

Questa forma selvaggia ha fatto la sua prima apparizione nell'anime con l'episodio 862 di ONE PIECE durante l'arco narrativo di "Whole Cake Island". Quando la Thousand Sunny fu circondata dai Pirati di Big Mom, Carrot si offrì volontaria per affrontarli da sola e procedette a trasformarsi nella sua forma Sulong. La coniglietta potenziata si occupò rapidamente di molteplici navi pirata di Big Mom e strappò persino il timone della nave di Daifuku.

La forma Sulong ha fatto una recente apparizione durante la guerra totale contro i Pirati delle Cento Bestie di Kaido e quelli di Big Mom. In ONE PIECE 1003 Nekomamushi e Inuarashi hanno svelato le loro forme Sulong nella loro lotta contro Jack. Anche i Moschettieri e i Guardiani hanno seguito l'esempio, occupandosi di un intero plotone. Nekomamushi e Inuarashi sono riusciti a respingere Jack in questa forma, non riuscendo però a finirlo solo a causa dell'interferenza di Kaido.

Un'apparizione ancora più recente è avvenuta nell'episodio di oggi di ONE PIECE, il 1009, in cui Carrot e Wanda hanno liberato la loro forma Sulong per attaccare Perospero e vendicare la morte di Pedro.

L'abilità dei Mink di trasformarsi in Sulong è una delle più forti abilità naturali nel mondo di ONE PIECE. Tuttavia, questo non avviene senza un prezzo. Non solo richiede un alto grado di padronanza della tecnica per evitare di andare in berserk, ma un uso eccessivo può anche portare alla morte, rendendola un'arma a doppio taglio molto affilata.

In ultimo vi lasciamo con la notizia dell'approdo di tanti nuovi episodi di ONE PIECE su Crunchyroll e ci ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.