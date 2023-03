ONE PIECE: cos'è successo al Germa 66 dopo Whole Cake Island? Il riassunto della storia

Ci sono degli elementi del manga di ONE PIECE che non vengono praticamente proposti mai nell'anime. Anche se Toei Animation cerca di prendere tutto il materiale dei capitoli e allungarlo il più possibile per avere abbastanza minutaggio negli episodi, non c'è mai un vero e proprio adattamento delle mini avventure di ONE PIECE.

Eppure queste rappresentano dei pezzi importanti di storia che non solo approfondiscono certi personaggi ma talvolta rivelano dei dettagli non da poco, come accaduto durante la mini avventura del Germa 66, che ha raccontato cosa è successo alla famiglia di Sanji dopo gli eventi di Whole Cake Island. Vediamo il riassunto di ciò che è accaduto.

La fuga dei pirati di cappello di paglia è avvenuta con successo, ma i Vinsmoke erano ancora a combattere. Tuttavia, sono riusciti a fuggire dall'isola Cacao tranne Niji e Yonji. I fratelli due e quattro vengono catturati da Mont d'Or e il suo libro. Intanto, due figuri misteriosi arrivano sull'isola. Mentre i due vengono portati in prigione e resi innocui, si presentano a Whole Cake Island Reiju e Ichiji che salvano e recuperano i due fratelli.

In loro soccorso giunge anche Caesar Clown, ancora nell'arcipelago, che li aiuta ad affrontare Oven e Katakuri con il suo gas, e così lo scienziato si unisce al gruppetto e fuggono tutti da Whole Cake Island. Intanto, Pudding viene rapita. Caesar Clown reincontra Judge Vinsmoke e i due iniziano a litigare, dato che questi erano membri dei MADS, un'associazione di scienziati indipendenti messa su da Vegapunk. I due iniziano a ricordare i loro trascorsi, tra litigi e invenzioni scellerate, finché non capiscono che devono abbandonare il gruppo per liberarsi di Vegapunk.

L'ultimo capitolo dell'avventura del Germa 66, almeno per ora, è narrata nel capitolo 1078 di ONE PIECE. Vi è piaciuta questa mini avventura realizzata da Oda?