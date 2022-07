ONE PIECE: cos'è successo al Reverie e a Sabo? Finalmente arriva la risposta

ONE PIECE è tornato per l'arco finale e inevitabilmente ci saranno tante risoluzioni. I misteri irrisolti prima di Laugh Tale dovranno avere inevitabilmente una risposta, e qualcuno è già sul punto di arrivare a una rivelazione. Non ci sono soltanto le cose relative ai 100 anni di vuoto e alla storia passata, però.

Bisogna infatti buttare un occhio anche al presente, dato che l'epoca sta cambiando. Se da una parte c'è Shanks che entra in competizione per il One Piece, dall'altra ci sono i rivoluzionari che stanno mettendo a ferro e fuoco il mondo portando cambiamenti importanti ai vari regni. E uno di questi cambiamenti è stato portato al Reverie da Sabo.

Con ONE PIECE 1054 è stato finalmente confermato cos'è successo a Sabo. Il membro dell'armata rivoluzionaria è diventato uno dei più famosi se non addirittura il più famoso dell'organizzazione a causa di un gesto avvenuto proprio durante il Reverie. Si tratta infatti dell'assassinio di Re Cobra proprio per mano di Sabo, un evento importante e che ha avuto ripercussioni su tutti.

Adesso non si sa dove sia finito, ma di certo con lui c'è Bartholomew Kuma, che è stato salvato dall'incursione rivoluzionaria dalle grinfie dei Draghi Celesti, a cui è stata dichiarata ufficialmente guerra.