ONE PIECE, cos'è la voce di tutte le cose? Parliamone

Il mondo di ONE PIECE costruito nel corso degli anni da Eiichiro Oda è ricco di elementi. Tra tecniche di combattimento particolari, poteri spirituali come l'Haki, i portentosi Frutti del Diavolo che donano poteri incredibili, c'è anche qualche altro elemento posseduto da pochissime persone e ancora enigmatico.

Un potere che era in possesso da Gol D. Roger e che gli consentì di proseguire il suo viaggio verso Laugh Tale, ma che nelle ultime saghe è stato visto anche in possesso di Momonosuke Kozuki e Monkey D. Rufy. Stiamo parlando della Voce di Tutte le Cose, un potere non ben specificato. Cos'è effettivamente questa abilità che hanno alcuni personaggi di ONE PIECE?

Per il momento Eiichiro Oda non si è addentrato in grandi spiegazioni, anche se potrebbe rivelare qualcosa alla fine della saga di Wano. Per ora sappiamo che Gol D. Roger poteva usarlo per ascoltare non solo gli animali e le gigantesche creature marine ma anche udire la voce degli oggetti come i Poneglyph. Fu proprio così che riuscì ad arrivare anche a Laugh Tale.

A Zou, anche Momonosuke e Rufy hanno dimostrato di saperlo usare, udendo le grida e le parole di Zunisha. Non solo, i due l'hanno utilizzato anche negli ultimi capitoli di ONE PIECE per salvare Rufy e conferire il suo messaggio a Onigashima. Questo potere si ricollegherà molto probabilmente a Joyboy e agli altri personaggi della mitologia di ONE PIECE.