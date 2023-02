ONE PIECE: cosa sono i calendari Tenreki e Kaienreki? Il segreto della cronologia

I giorni scorrono, con i Mugiwara di Rufy in viaggio ormai da diversi anni. Certamente il timeskip di due anni è stato ciò che costituisce la maggior parte della durata di questa traversata verso Laugh Tale. Ma come fanno Rufy e gli altri, ma tutti i personaggi di ONE PIECE in generale, a tenere conto del tempo che passa?

Finora non sono state rivelate informazioni troppo precise, ma anche in ONE PIECE c'è un sistema di calendari. Anche se nel manga e nell'anime si fa poca menzione di tutto ciò, considerato che spesso si parla di anni in relazione al momento in cui Gol D. Roger divenne Re dei Pirati, o rispetto a quando Rufy ha iniziato il proprio viaggio.

E invece, di calendari in ONE PIECE ce ne sono ben due. Quali sono? Il primo si chiama calendario Kaienreki (海円暦), ovvero Era del Cerchio Marino, mentre il secondo si chiama calendario Tenreki (天暦) ovvero Era del Cielo. Ma perché ci sono due calendari? Il primo, il calendario Kaienreki, è stato menzionato e utilizzato da Mont Blanc Noland nel suo diario di viaggio e risale a circa 400 anni prima l'inizio della storia e, giudicando dalle descrizioni date dall'esploratore, ha un metodo di calendarizzazione simile al nostro calendario gregoriano.

C'è poi il calendario Tenreki, citato da Nico Robin quando raccontò la storia di Alabasta nella tomba sotto il palazzo di Alubarna. Non si sa però molto di questo calendario, dato che non sono state date altre informazioni, come la suddivisione dei mesi, il modo in cui scorre il tempo e altro ancora.

Seppur esistano questi calendari, per ora non sono utilizzati attivamente in ONE PIECE, anche se potrebbe esserci un terzo calendario in uso che però Eiichiro Oda non ha mai approfondito. Considerati i segreti antichi della lore di ONE PIECE, è possibile che uno dei due calendari rientri in gioco nelle fasi finali della storia.