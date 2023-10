ONE PIECE: che cosa è davvero successo a God Valley? La verità si avvicina

Tra gli eventi passati di ONE PIECE, quello che genera maggior hype è l'incidente avvenuto a God Valley. Presto la verità su questi fatti potrebbe venire a galla, poiché il capitolo 1095 di ONE PIECE ha aperto un flashback su Kuma che porta i lettori proprio sulla misteriosa isola su cui Roger e Garp batterono Xebec.

Dei fatti accaduti a God Valley in ONE PIECE non sappiamo molto, ma il poco che è noto basta per generare clamore e attesa nei lettori. Di questa misteriosa isola sappiamo che è il luogo in cui Gol D. Roger e Garp unirono le forze per abbattere Rocks D. Xebec e la sua ciurma, ma anche che è posto in cui il Re dei Pirati trovò il piccolo Shanks nascosto all'interno di un forziere. Di God Valley sappiamo poi che Saint Figarland Garling ne é campione e proprio questa losca figura viene approfondita nel capitolo 1095 di ONE PIECE.

Eiichiro Oda ci ha finalmente rivelato che God Valley è uno dei luoghi in cui i Draghi Celesti si sono riuniti per dare il via a una particolare competizione, una crudele e sadica caccia agli schiavi e agli abitanti locali. Tra gli schiavi presenti sul luogo ci sono anche Kuma, Ivankov e la sua misteriosa sorellina. Vincitore di questo torneo sarà Figarland Garling, che così si prenderà il titolo di Campione di God Valley. Avete notato quel dettaglio sui tesori di God Valley in ONE PIECE?

Ma che cosa è davvero successo a God Valley nel passato di ONE PIECE? Proviamo a ipotizzarlo. Ciò che è attualmente noto è che la caccia dei Draghi Celesti è partita con un Figarland Garling in netto svantaggio a causa di una penalità subita a causa dell'omicidio del re dell'isola. Il cavaliere sacro potrebbe aver rapidamente recuperato i punti perduti, portandosi in testa sterminando tutti i presenti eccetto Kuma e Ivankov, e forse Ginny. A quel punto, forse sarebbe intervenuto Garp, Marine dagli ideali puri che avrebbe tentato di impedire il peggio, e poi anche i Pirati di Rocks, che avrebbero sfruttato il caos sull'isola per cercare di rubare i tesori premio della caccia su God Valley. Alle calcagna di Xebec ci sarebbe stato anche Roger, facendo nascere sull'isola una battaglia su più fronti rimasta nella leggenda. Al termine degli scontri, ognuna di queste parti avrebbe reclamato un premio. Garp il titolo di eroe della Marine sconfiggendo Xebec, Saint Figarland quello di Campione di God Valley, Roger il forziere con Shanks, Big Mom il frutto donato poi a Kaido e Kuma e Ivankov i loro rispettivi frutti. Forse scopriremo la realtà su questi fatti con l'uscita di ONE PIECE 1100.