One Piece: a cosa è dovuta davvero la cecità di Fujitora?

Quando si pensa alla Marina, e in particolare alle figure che ne sintetizzano nell'immaginario l'idea di intransigenza e potere, il pensiero corre sempre agli Ammiragli. Ognuno di loro ha un proprio ideale di giustizia, che in One Piece si riflette sia nell'identità che nell'aspetto che li caratterizza. E da qui proviene la cecità di Fujitora.

Sul passato dell'Ammiraglio Eiichiro Oda non ha ancora gettato luce, anche se è lecito supporre che i trascorsi di Issho si portino dietro delle fratture (emotive, fisiche) di rilievo. Sappiamo infatti che la cecità dell'Ammiraglio, come ha raccontato lui stesso nel corso della saga di Dressrosa, non è dovuta a fattori congeniti né tanto meno a delle circostanze fortuite, dal momento che è stato Fujitora stesso a recidersi volontariamente le membrane oculari in seguito al marciume di cui è stato testimone nel corso della sua (non semplice) esistenza.

In questo senso, l'aspetto fisico dell'uomo, e in particolare le privazioni/ferite che ne attraversano la fisionomia, ci suggeriscono l'entità del sentimento di giustizia a cui Fujitora ha votato il proprio cammino, sia esistenziale che professionale. Rispetto ad Akainu, Borsalino o Toro Verde, ciò che spinge Issho a dare la caccia ai pirati e a mettere ordine nel mondo secondo la propria visione della realtà, non è tanto la volontà di tutelare il prossimo dalle crisi in cui i fuorilegge li catapultano, ma la necessità di neutralizzare le nefandezze dal mondo, quasi non tollerasse la presenza nell'ordine normativo delle cose di quegli elementi che non hanno alcun posto (né ruolo) all'interno di una società civilizzata. E piuttosto che osservare i disagi quotidiani della realtà, ha deciso di astrarsi dal “vedere” le coordinate del mondo, in modo da non essere testimone dei fenomeni di decadenza che attanagliano l'universo di One Piece, ma solo il suo giustiziere: colui cioè che è chiamato a dettare Legge, senza che il suo giudizio venga compromesso - e quindi “contaminato” - dalle sporcizie del mondo.

Da questa prospettiva, si spiegano anche i poteri che Oda ha assegnato in One Piece a Fujitora. La capacità dell'uomo di governare le onde gravitazionali, per poi invertirle di senso e di coordinate, non è altro che l'espressione più emblematica del suo senso di giustizia: ovvero quello di cambiare, portandoli all'evoluzione semantica, tutti i fenomeni che affossano la società nell'indecenza in cui versa. E per farlo, non ha bisogno di guardare fisicamente alle fratture della modernità: basta percepirle, in modo da poterle mettere in questione – e poi neutralizzarle - senza rimanere soggiogato dai suoi richiami diabolici.

Ma se parliamo di character design, e delle configurazioni grafiche che hanno portato l'autore a codificare l'aspetto dell'Ammiraglio nelle vesti di un “viandante senza vista”, bisogna considerare un fattore diverso, di natura perlopiù culturale. Ad ispirare Oda per la creazione del personaggio di Fujitora in One Piece, è stato infatti il leggendario attore Shintaro Katsu, interprete di lunga data di Zatoichi, ovvero del più iconico spadaccino cieco del cinema novecentesco nipponico. Un dato che, a tutti gli effetti, mette in comunicazione tra loro tutti gli Ammiragli, dal momento che la configurazione fisica di ognuno di questi personaggi è mutuata proprio da alcune delle più grandi star della cinematografia giapponese. Akainu, il Grandammiraglio, ha infatti l'aspetto del leggendario Bunta Sugawara, forse l'epitome della mascolinità nipponica, mentre Kuzan, Kizaru e Ryokugyu sono ispirati rispettivamente a Yusaku Matsuda, Kunie Tanaka e Yoshio Harada. A testimonianza di come Oda abbia voluto radicare in queste figure iconiche l'essenza divistica di personaggi entrati nel mito e nell'immaginario collettivo dei suoi connazionali.