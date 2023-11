ONE PIECE, cosa farà Dragon nei prossimi capitoli del flashback?

L'incidente di God Valley ha completamente cambiato lo stato del mondo di ONE PIECE, portando Roger a essere uno dei dominatori incontrastati della pirateria di quell'epoca. Ma nel mentre si muovevano tanti altri personaggi, come Monkey D. Dragon, ex marine e ora capo di un'armata dallo scopo molto chiaro: rovesciare il Governo Mondiale.

Nel presente, Dragon sta comparendo poco e mai in azione, lasciando molto spesso quel compito al suo secondo in comando Sabo, tra l'altro appena tornato dalla spedizione a Mary Geoise. Ma stiamo scoprendo sempre più cose di Dragon grazie all'attuale flashback di ONE PIECE, spiegando cosa facesse Dragon prima dell'Armata Rivoluzionaria. Il suo gruppo adesso si è evoluto, ma come continuerà?

Cosa farà Monkey D. Dragon nei prossimi capitoli di ONE PIECE? Rimanendo sempre in ottica flashback, verrà rivelato come si comporterà in seguito al rapimento di Jinney, anche se è difficile che avrà un ruolo di primo piano visto che il protagonista di questo ricordo è Kuma Bartholomew. Sicuramente rimarrà tra le seconde linee, mentre più interessante potrebbe essere il suo ruolo nel presente.

Al momento, l'Armata Rivoluzionaria si sta nascondendo a Kamabakka, dopo aver perso Baltigo, di conseguenza Dragon ne è uscito con le ossa rotte dalle ultime situazioni. Nonostante ciò, la sua forza potrebbe portarlo a riprendersi in breve tempo e a entrare in contatto con il figlio per formare un'alleanza che sconvolgerà i piani alti del governo, specialmente se Rufy e gli altri dovessero sconfiggere Saturn ad Egghead.

E voi cosa pensate farà Dragon in ONE PIECE nel breve periodo?