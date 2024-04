ONE PIECE, che cosa sono i Frutti del Diavolo? La spiegazione di Vegapunk

I frutti del diavolo rappresentano un elemento centrale nell’universo di ONE PIECE e anche uno dei suoi più grandi misteri. Il geniale dottor Vegapunk, incontrato dai Mugiwara sull’isola di Egghead, però, ha rivelato alcune informazioni che aiutano a comprendere meglio la loro natura, lasciando comunque una grande incertezza.

Da qui in avanti attenzione a spoiler sull’episodio 1100 di ONE PIECE.

Lo stravagante ed eccentrico scienziato di Egghead è uno dei massimi esperti dei frutti del diavolo nel mondo ideato da Oda, a tal punto da essere riuscito a crearne di artificiali raggiungendo il medesimo effetto, vale a dire garantire a chiunque li mangi poteri sovrannaturali. Vista la sua preparazione in tale ambito, è chiaro che Vegapunk abbia compreso a fondo la natura di tali artefatti, ed ecco la sua teoria su cosa siano veramente:

i frutti del diavolo sono le manifestazioni dei desideri evoluzionistici delle persone

tutti questi poteri rappresentano in qualche modo il futuro dell’umanità

Da queste due, importanti, ipotesi sono nate delle altre teorie all’interno della community che cercano di spiegare lo svantaggio principale dei frutti del diavolo: l’impossibilità di nuotare e la perdita delle forze quando si entra in contatto con grandi quantità d’acqua, che sia il mare, uno specchio d’acqua o un fiume. Una delle teorie più interessanti concepisce l’atto di mangiare un frutto del diavolo come il siglare un contratto vincolante con un’entità o potere superiore.

Anziché chiedere però l’anima o qualcosa di molto prezioso alla persona che ha mangiato il frutto, e quindi firmato questo ipotetico contratto, l’entità si occupa di scatenare il cosiddetto “odio del mare” nei suoi confronti, altrimenti sarebbe un essere troppo potente. Ricordiamo, infine, che l’anime di ONE PIECE è entrato in pausa, e vi lasciamo a 3 sconfitte che non ci saremmo mai immaginati di vedere nella saga finale.

