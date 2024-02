One Piece: cosa indica quel cambiamento nell'aspetto di Sanji?

Per quanto abbia sempre goduto di una centralità assoluta, Sanji si è spesso presentato come un enigma agli occhi di alcuni lettori di One Piece, soprattutto per ciò che concerne il suo potenziale. E una teoria appena emersa si prefigge di gettare luce su quale sia il significato dietro i cambiamenti di cui è oggetto il sopracciglio del pirata.

Come rivelato da Eiichiro Oda nel corso della saga di Whole Cake Island, il corpo di Sanji è stato a lungo sottoposto ad una modificazione dei codici genetici ereditari, per volontà del padre Judge. In tal senso, la sublimazione della macchina-umana perfetta alla base del progetto Germa 66, ha determinato da un lato il progressivo allontanamento del Mugiwara dalla sua famiglia, e dall'altro l'acquisizione da parte del pirata di un potenziale radicale, di cui sì abbiamo avuto un ampio assaggio, ma su cui l'autore non ha ancora gettato completamente luce. Tanto che alcuni lettori hanno supposto, in seguito all'introduzione di King su Wano, che i poteri di Sanji derivino, almeno in parte, da una contaminazione cellulare con la razza aliena. Di cui le variazioni fisiche del sopracciglio del cuoco sarebbero (il condizionale è d'obbligo) l'esempio paradigmatico.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutto ciò che sappiamo in One Piece sui Lunariani, è chiaro che la specie aliena non presenti delle analogie con la fisicità né tanto meno con l'organismo biologico di Sanji. Eppure durante lo scontro con S-Shark agli inizi della saga di Egghead, Oda ha invertito la curva sinusoidale del sopracciglio del pirata, permettendogli – forse - di innervare il proprio corpo di nuovi poteri. E secondo la teoria appena emersa, questa variazione nel sopracciglio ricorda proprio quella caratteristica che permette ai lunariani di spegnere e accendere il braciere che risiede sulla loro schiena, in modo da rinvigorire il fisico a seconda dell'azione (di offesa o difesa) in cui si devono di volta in volta profondere.

Da questa prospettiva, la configurazione all'insù o all'ingiù del sopracciglio del pirata gli permetterebbe, alla pari degli esponenti della razza aliena, di dotare il proprio corpo di abilità di difesa o di attacco, a seconda di ciò che richiede la situazione. E seppur nel corso del confronto tra Sanji e Kizaru – da noi considerato uno scontro di One Piece dalla grande valenza simbolica – non si è notato alcun cambiamento nella forma del sopracciglio, alcuni lettori hanno legato la capacità del Mugiwara di rispondere improvvisamente agli attacchi fotonici dell'Ammiraglio proprio ad una possibile variazione – mostrata off screen – nella configurazione del rilievo cutaneo.

Come abbiamo analizzato negli spoiler di One Piece 1107, infatti, Borsalino resta assolutamente stupefatto dalla facilità con cui il pirata respinge i suoi raggi di luce, quasi come se, ai suoi occhi, l'avversario non potesse mai rivelare un livello di forza così impressionante, almeno considerando il potenziale che aveva fino a quel momento esibito. Ecco allora che lo sviluppo appena osservato ha scatenato la curiosità di molti lettori, spingendo di conseguenza alcuni fan a speculare sulla reale natura del potere di Sanji, e a contrassegnare il suo sopracciglio alla stregua di un interruttore: che se spostato all'insù “attiva” il potenziale d'attacco del Mugiwara, e all'ingiù quello propriamente difensivo. Ma si tratta, appunto, di mere e semplici speculazioni, a meno che Eiichiro Oda non riveli a riguardo ulteriori novità nel prosieguo dello scontro con Kizaru.