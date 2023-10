ONE PIECE: ecco a cosa è ispirato il Frutto del Diavolo di Jaygarcia Saturn

Il Governo Mondiale è fatto di molte persone, che spaziano dai semplici burocrati agli agenti segreti dei Cipher Pol. Ma in cima alla piramide - oltre il misterioso Im che domina il mondo dall'ombra - ci sono i Cinque Astri di Saggezza, individui che obbediscono agli ordini di Im e si occupano di mantenere l'ordine nel mondo di ONE PIECE.

Il quintetto ha avuto un momento di ribalta di recente nel manga di ONE PIECE, con Sabo che si è addentrato nelle profondità del castello di Pangaea ed è riuscito ad affrontarli, fuggendo vivo. In quella situazione, sono stati mostrati i poteri dei Cinque Astri di Saggezza rapidamente, con delle silhouette nere che potevano far intendere l'utilizzo di Frutti del Diavolo Zoo Zoo.

Con gli spoiler di ONE PIECE 1094 è stato rivelato il potere di uno di essi, almeno per quanto riguarda l'aspetto estetico. Jaygarcia Saturn si è palesato a Egghead con una forma mostruosa: sicuramente ha fatto un utilizzo ibrido del suo Frutto del Diavolo, forse utilizzando anche la sua forma risvegliata, viste le nuvole che volteggiano sulla sua schiena.

Jaygarcia Saturn si presenta come un essere mostruoso per metà oni bovino e per metà ragno con delle zampe appuntite. Qual è il frutto del diavolo di Jaygarcia Saturn? Per ora non ci sono stati nomi, ma il riferimento sembra evidente. Infatti l'essere sembra essere l'Ushi-oni, detto anche Gyuki, un essere dalle zampe di ragno e un fisico e un muso bovino. Il demone giapponese potrebbe quindi essere inserito in un Frutto del Diavolo modello Ushi Ushi mitologico: Ushi-oni.

Sarà davvero questo yokai l'origine dei poteri di Jaygarcia Saturn, il dio guerriero della scienza e della difesa del Governo Mondiale di ONE PIECE?