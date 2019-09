ONE PIECE: ecco cosa sta facendo la Marina per Wanokuni

La Marina Militare di ONE PIECE è una delle organizzazioni più potenti al mondo, dopo il Governo Mondiale. Guidata dallo spietato Akainu che uccise Portgas D. Ace a Marineford, la nuova forza militare è cambiata molto negli ultimi anni. Ma quali sono i suoi piani per l'isola di Wanokuni, dove attualmente vige il dominio dell'imperatore Kaido?

L'isola di Wanokuni sembra essere da tempo un perno fondamentale della navigazione nel Nuovo Mondo, e l'aggregarsi di tante forze diverse e contrastanti in questo posto la sta rendendo alla svelta il luogo con più eventi al mondo dopo il Reverie di Mary Geoise. Eppure, non ci sono membri della marina neanche in incognito sull'isola, ma è davvero così?

In realtà no perché, nonostante gli ultimi avvenimenti abbiano davvero messo tensione alle forze guidate da Akainu, sull'isola è presente il capo di una delle divisioni segrete della Marina, lo SWORD di X-Drake. Come viene rivelato nella discussione telefonica con Koby, la Marina non ha abbastanza membri per occuparsi di tutte le crisi globali che stanno spuntando ultimamente, specie considerato l'esito del Reverie che ha spinto per l'abrogazione della Flotta dei Sette.

Alcune teorie suggeriscono che sia in arrivo un Buster Call, uno dei poteri a disposizione dell'organizzazione di ONE PIECE. Ma avrebbe davvero effetto senza la presenza anche degli ammiragli, considerato che sull'isola ci sono ben due imperatori con le loro flotte e alcuni dei membri più problematici della nuova generazione piratesca?