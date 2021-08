ONE PIECE: cosa ha in mente il piccolo Momonosuke? Il punto sulla situazione

Mentre diversi e intensi scontri risuonano tra le strade e i cieli di Wano, nell'ultimo capitolo di ONE PIECE Luffy continua a consumare quantità spropositate di cibo per riprendersi dall'esperienza di quasi morte vissuta in seguito allo scontro con Kaido. Nel frattempo però il piccolo Momonosuke sta elaborando un piano alquanto singolare.

La richiesta da parte del capitano dei Mugiwara, di raggiungere il prima possibile l'isola di Onigashima, ha riacceso il fuoco ribelle di Momonosuke. La fiducia che il protagonista sta mostrando al bambino ha convinto quest'ultimo a richiedere un intervento potenzialmente pericoloso per il suo futuro, ma che potrebbe rivelarsi allo stesso tempo decisivo per la guerra che imperversa su Wano.

Per scortare Luffy sull'isola, ormai sempre più vicina alla Capitale dei Fiori, Momonosuke dovrà tramutarsi in drago, e sfruttare quindi appieno i poteri derivanti dal Frutto del Diavolo artificiale, realizzato da Vegapunk partendo dal materiale genetico dello stesso Imperatore Kaido. Insicuro delle proprie capacità, Momo chiede disperatamente a Shinobu di usare le sue abilità per farlo diventare adulto, permettendogli così di raggiungere il suo massimo potenziale, e di accompagnare più facilmente e velocemente Luffy.

Come specifica la stessa kunoichi, si tratterebbe di un'azione irreversibile, pericolosa, e soprattutto Momonosuke manterrebbe la sua mentalità da bambino all'interno del corpo di un adulto. Un sacrificio estremo, che il figlio del leggendario Oden sembra essere disposto a fare, per aiutare e non deludere il suo amico, per il futuro di Wano e per dimostrare a tutti di poter davvero diventare lo shogun di quel paese.

