One Piece: cosa si nasconde dietro l'intervento di Brogi e Dori?

L'arrivo di Brogi e Dori è stato universalmente accolto dai lettori di One Piece come un segno di speranza per i Mugiwara, come l'elemento che potrà ristabilire la scala dei valori sull'isola, e mettere fine alla risoluzione del conflitto. Ma l'intervento dei due giganti potrebbe essere stato motivato da un fattore diverso, relativo alla figura di Nika.

A livello di ricadute narrative, non solo l'approdo dei due giganti in One Piece 1106 ha confermato l'entità del prossimo arco del manga, ma ha comportato un rivolgimento drastico dei rapporti di forza tra i due schieramenti, tanto che il battaglione del Governo è stato immediatamente obliterato dallo strapotere fisico dei colossali membri dei Pirati Giganti Guerrieri. E nel testimoniare l'avvento di queste figure mastodontiche, i lettori non hanno certamente perso tempo nel collegare l'avanzata dei guerrieri all'entità di colui a cui sono alleati: ovvero Shanks. Eppure proprio lo scorso capitolo potrebbe aver suggerito una motivazione diversa, da legare alla natura stessa dei giganti e a ciò che li ha spinti a combattere tra loro per moltissimi anni. E a cui Eiichiro Oda ha alluso in tempi non troppo recenti.

Da questa prospettiva, non è un caso che in One Piece 1107 l'autore abbia dedicato un paio di vignette al flashback relativo al mini-arco di Little Garden, l'isola su cui lo stesso Cappello di Paglia era entrato in contatto per la prima volta nel manga con Brogi e Dori. Qui i due personaggi, al fine di stabilire chi fosse il gigante più potente sul pianeta, vengono inquadrati mentre danno vita ad una battaglia memorabile, culminata dopo diversi anni in un pareggio. E dal momento che i due esseri mastodontici non sono stati in grado di stabilire chi abbia prevalso nel confronto, hanno ritenuto che l'unico essere capace di gettare luce sulla questione – e quindi di rivelare chi sia il trionfatore assoluto della battaglia – fosse proprio il “Dio di Elbaf”: riconducibile, con molta probabilità, a quello stesso Guerriero della Liberazione idolatrato dai bucanieri, e di cui Rufy rappresenta l'incarnazione vivente.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo i motivi per cui i Giganti di Elbaf riveleranno in One Piece l'identità e il passato di Joy Boy, i legami tra il leggendario guerriero e i mastodontici abitanti dell'isola sono molti, al punto da alludere ad una connessione privilegiata tra queste figure. E lo stesso cappello di paglia gigante visto durante il Reverie, potrebbe rappresentare, da tale prospettiva, un tributo donato dai Giganti a Joy Boy come segno di mutuo rispetto, formulato in seguito ad un'importante collaborazione passata che ne ha legate le rispettive storie.

E alla luce di queste considerazioni, è possibile che l'intervento di Brogi e Dori su Egghead, una volta saputo dai giornali della trasformazione di Rufy in Nika, sia stato motivato dalla necessità dei due esseri di rimettere l'esito della loro battaglia nelle mani dell'unico Dio in grado di fornire un giudizio assoluto sullo scontro: appunto Rufy. Il quale, in quanto incarnazione di Nika – e quindi in qualità di possibile riflesso della divinità a cui i Giganti sono anch'essi votati – sarebbe qui visto da Brogi e Dori come una figura nevralgica per il loro futuro, e per estensione come l'individuo salvifico dello stesso popolo a cui appartengono.