One Piece: cosa si nasconde dietro i poteri di rigenerazione degli Astri?

Nel mondo di One Piece, pochi personaggi sono calati sotto un velo di riserbo e segretezza come i Cinque Astri di Saggezza. Dei loro trascorsi passati non si sa praticamente nulla, e anche nel momento in cui spostiamo lo sguardo sul potenziale che li contraddistingue, i dubbi permangono. Soprattutto se consideriamo le peculiarità dei loro poteri di rigenerazione.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo il ruolo esercitato in One Piece dai Cinque Astri di Saggezza, in quanto punti cardinali del Governo Mondiale, i Gorosei rappresentano la fonte di autorità più alta nell'universo creato da Eiichiro Oda. Al quintetto governativo spetta il compito di delineare le coordinate su cui si fonda l'esistenza quotidiana dei cittadini, e sempre loro sono destinati a controllare che nulla accada al di fuori del sistema socio-politico corrente – e quindi ad agire di conseguenza nel caso qualcosa (o qualcuno) comprometta la linearità dell'ordine mondiale. L'unico (uomo?) a cui rispondono è Im, che dall'alto della sua posizione concepisce e mette in moto le logiche che governano la società, di cui i Gorosei sono i responsabili primari. Non è un caso che i cinque governanti abbiano il controllo su tutte le funzioni e istituzioni principali del Nuovo Mondo, ed è alle loro direttive che devono rispondere organizzazioni quali la Marina, la Cipher Pol, gli (ex) Shichibukai e coloro che li hanno sostituiti, i Seraphim. Ma non appena ci si sofferma sui loro poteri, ecco che la questione si fa decisamente più sfuggente.

Nel momento stesso in cui Kuma è approdato su Egghead, Saturn ha dato prova di un potenziale non solo di per sé memorabile, ma che è apparso singolare, unico, senza reali precedenti, proprio perché non trova corrispettivi in nessuno degli altri personaggi di One Piece, neanche in quelli che possiedono gli Zoan Mitologici. La capacità qui dimostrata dal Gorosei di rigenerare completamente il proprio corpo, nonostante fosse stato gravemente compromesso dal micidiale colpo di Kuma, ha confermato da un lato lo strapotere del villain (e del quintetto governativo di cui riflette l'immagine) e dall'altro ha portato i lettori ad interrogarsi sulla natura stessa di questo potenziale, derivato – chissà – da una fonte demoniaca che non ha reali eguali nell'universo: e su cui si potrebbe fondare la singolarità stessa dei Gorosei.

Seppur questa peculiarità potrebbe essere il risultato del Frutto metabolizzato da Saturn, è pur vero che nel corso di Egghead Eiichiro Oda ha disseminato tutta una serie di indizi che alludono non solo ad una complicità emotiva e d'intenti tra i membri dei Gorosei, ma che prefigurano anche una contiguità assoluta tra queste figure, quasi le loro identità riflettessero una vera e propria idea di “specularità”. In questo senso, non solo in One Piece i poteri degli Astri potrebbero non derivare dai Frutti del Diavolo, ma i loro stessi corpi, in quanto iscrivibili in una medesima cornice, potrebbero essere innervati di capacità demoniache similari, tali da renderli delle figure uniche nell'universo del manga.

Proprio la tavola finale di One Piece 1109 ha suggerito a riguardo una potente analogia tra i cinque. Qui i restanti Astri, convocati da Saturn, sono approdati sull'isola del Futuro per mezzo di quello stesso cerchio evocativo visto ai tempi dell'arrivo del Ministro della Difesa su Egghead. Un fattore che segna la contiguità tra i membri dei Gorosei, i quali nel corso della saga hanno mostrato di possedere ulteriori abilità speculari, come ad esempio la capacità di comunicare telepaticamente e, chissà, anche di rigenerarsi.

Ecco allora che quest'ultima singolarità potrebbe alludere ad un potere di matrice extra-Frutto, anche perché gli stessi Zoan Mitologici, seppur godano di abilità rigenerative, non permettono a chi ne usufruisce di lenire completamente – e in un solo istante – delle ferite mortali. Non potrebbe essere assurdo, perciò, pensare che sia stato proprio Im, in quanto “nume tutelare” del Governo Mondiale, ad assegnare loro questi particolari poteri, in modo tale che i Cinque Astri si equiparassero ai suoi personali “satelliti”, alla stregua di ciò che abbiamo visto per quanto concerne il rapporto tra i “corpi” di Vegapunk e il geniale dottore.