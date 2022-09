ONE PIECE: cosa ne pensa Oda dei fan che guardano in modo squallido i personaggi?

Fare i conti con il manga più famoso di sempre, tale è ONE PIECE, vuol dire avere a che fare anche con alcuni fan che tendono a pensare male o a sessualizzare determinati personaggi dell'opera. Ma cosa ne pensa di tutto ciò Eiichiro Oda, il geniale creatore dell'opera?

Ad ogni uscita di un nuovo volume di ONE PIECE il sensei ne approfitta per rispondere ad alcune domande che gli utenti gli fanno saltuariamente nell'apposita sezione denominata 'SBS'. In una di queste, in particolare, Oda rivelò la sua opinione in merito a tutti quei fan che tendono a 'pensare in malo modo' dei suoi personaggi:

"Vedo che Nami è diventata piuttosto popolare recentemente. Forse perché non è stata nei paraggi per un po' di tempo? Comunque, ti senti colpevole per pensare in malo modo dei personaggi, non è vero (risata)? Beh, in realtà non ho problemi con questo genere di cose per nessuno dei miei personaggi. Un mio insegnante mi ha detto una volta che un manga è un prodotto fatto per essere venduto, e un vero professionista non direbbe mai al cliente che lo ha comprato come dovrebbe godersi l'acquisto. E io mi trovo d'accordo con questa filosofia. Puoi reinterpretarla, fantasticare e godertela come preferisci. Dal mio canto, sono contento di sapere che lo stai leggendo."

Un'opinione chiara e diretta da parte dell'autore e che non lascia spazio a dubbi in merito a come la community dovrebbe godersi il suo capolavoro.