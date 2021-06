ONE PIECE: cosa sono i Poignee Griffe e dove si trovano tutti quelli scoperti finora

La mitologia di ONE PIECE è ricca di elementi, alcuni dei quali però sono ancora segreti per il lettore e per i personaggi. Tra i segreti che giocheranno un fattore fondamentale nell'arrivo di Rufy a Laugh Tale ci sono i Poignee Griffe.

Questi grossi blocchi di pietra di vario colore, e che in alcune traduzioni estere di ONE PIECE vengono riportate come Poneglyph, raccontano la storia del mondo, ma solo in pochi possono leggerli. Finora durante la storia ne sono stati scoperti diversi e di varie tipologie. Vediamo quali sono.

La prima tipologia sono i nove Rio Poignee Griffe, di natura storica. Questi rivelano dei pezzi di storia antica e messaggi trascritti dalle persone che abitavano il mondo di ONE PIECE un tempo. Finora sono stati trovati quattro Rio Poignee Griffe:

Ohara, alla base dell'albero della conoscenza e che dà informazioni sul Secolo di Vuoto e sul regno dell'epoca.

Alubarna, tomba dei re, contiene dettagli sulla posizione di Pluton.

Isola degli Uomini Pesce, foresta d'alghe del regno di Ryugu. Contiene una scusa di Joyboy per gli uomini pesce, avendo lui rotto una promessa fatta.

Shandora, rivela le informazioni su Poseidon, un'altra delle Armi Acnestrali.

La seconda tipologia sono invece i Road Poignee Griffe, contraddistinti da un colore rosso deciso. Combinando le informazioni riportate su queste quattro pietre uniche si potrà trovare Laugh Tale. Finora conosciamo:

Il Road Poignee Griffe dell'isola di Zou.

Quello presente nella sala del tesoro di Whole Cake Island.

Un altro si trova a Wano ed è protetto da Kaido.

Il quarto è stato visto per l'ultima volta 25 anni prima affianco al Poignee Griffe dell'isola degli uomini pesce, ma ora la sua posizione è sconosciuta.

Infine, l'ultima categoria è quella Poignee Griffe Istruttivi, nove in tutto. Contengono informazioni e istruzioni sui Poignee Griffe storici. Finora ne sono stati scoperti sei:

Uno trovato da Nico Robin in una foresta sconosciuta quando era bambina.

Il secondo trovato da Jinbe e poi ottenuto da Big Mom, che l'ha portato nella sua stanza del tesoro.

Il terzo è presente ancora una volta nella sala di Whole Cake Island.

Un altro è presente nella Capitale dei Fiori a Wano, in possesso di Orochi.

Il quinto fu trovato da Gol D. Roger su un'isola sconosciuta durante il suo ultimo viaggio.

L'ultimo presentato è a Onigashima, sotto la cupola del teschio ed è stato scoperto da Law.

Conosceremo i contenuti di quasi tutti i Poignee Griffe durante il viaggio di Rufy, in particolare quelli necessari per arrivare a Laugh Tale.