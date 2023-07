ONE PIECE: cosa ha rappresentato la sconfitta a Marineford per la Marina?

Nella saga finale di ONE PIECE saranno molte le forze pronte a scontrarsi, e non si tratta unicamente di pirati. La Marina è da sempre un punto fermo nell’universo di Oda, ma dopo la grande guerra a Marineford sappiamo che sono cambiate molte cose al suo interno.

La dura battaglia avviata dall’arrivo di Barbabianca e Luffy ha infatti portato a stravolgimenti rilevanti nella gerarchia della forza armata del Governo Mondiale, ma anche ad un’attenzione maggiore verso le minacce rappresentate dai pirati stessi. Lo scioglimento della Flotta dei Sette, la nascita della Cross Guild, e la caduta di due Imperatori non hanno fatto altro che aggiungere preoccupazioni tra le fila della Marina.

Dietro questo effetto domino, però, si trova l’enorme indebolimento, sia reale che d’immagine, del Governo in seguito proprio all’assalto dei pirati di Barbabianca all’ex sede principale della Marina. Dopotutto gli obiettivi principali della Marina erano giustiziare Ace, figlio legittimo di Gol D. Roger, e riuscire ad eliminare quanti più pirati possibili. Gli stessi marine però subirono perdite importanti, apparentemente inaspettate da loro, e tra le più pesanti della loro storia recente.

Inoltre, la conferma da parte di Barbabianca, in punto di morte, dell’esistenza dello ONE PIECE ha sicuramente rappresentato una rivelazione pesante con la quale confrontarsi per lo stesso Governo Mondiale, che da allora ha dovuto fronteggiare sempre più pirati, entusiasti di partire alla ricerca del tesoro di Gol D. Roger.

Questo ha reso evidente un altro fallimento della Marina: dissuadere le nuove generazioni dal prendere il mare per conquistare un tesoro leggendario, invece ora più reale che mai grazie alle parole di un Imperatore. Infine, anche molti tra i più illustri uomini dell’istituzione, come Garp o Kobi, hanno avuto dubbi sui modi di agire decisi dai loro superiori nella guerra a Marineford.

Per concludere,