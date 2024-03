One Piece: cosa rende così singolare la trasformazione in Sandworm di Ju Peter?

Le le forme yokai esibite dagli Astri in One Piece hanno catalizzato in un istante l'attenzione (diegetica) dei personaggi e (extradiegetica) dei lettori, al punto da configurarsi come il punto di snodo non solo di Egghead, ma della storia tourt court. E tra le cinque trasformazioni, quella in Sandworm di Ju Peter sembra essere la più singolare.

Nella doppia (e ormai già iconica) splash page in cui hanno preso corpo le forme finali degli Astri, non solo i membri dei Gorosei hanno mostrato il loro reale volto, ma le trasformazioni da loro esibite hanno anticipato la natura stessa dei poteri che li contraddistinguono. Se la forma finale di Saturn aveva già di per sé prefigurato l'avvento di potenzialità inedite, probabilmente di derivazione “demoniaca” - e quindi extra-Frutto – l'esibizione collettiva delle versioni yokai dei restanti esponenti del quintetto governativo ha contribuito a validare l'ipotesi in questione. Ma nel momento in cui andiamo a soffermare l'attenzione sul personaggio di Ju Peter, notiamo come l'evoluzione dell'Astro sia l'unica a non richiamare alla mente una figura di ispirazione folkroristica, al punto che la trasformazione in un verme gargantuesco – di cui, appunto, non esistono veri eguali nel folklore nipponico – sembra essere mutuata dai Sandworm codificati da Frank Herbert nel ciclo di romanzi di Dune.

Naturalmente la storia iconografica di queste creature ha le sue radici in periodi ben più lontani di quello novecentesco, tanto che lo stesso scrittore americano ha iniziato a codificare le caratteristiche dei suoi mostri, a partire dalle peculiarità di cui tali figure si sono innervate nel corso dei Secoli. Una strategia, questa perseguita da Herbert, che potrebbe trovare una continuità anche nelle soluzioni qui adottate da Eiichiro Oda nel concepire la forma “risvegliata” del Ministro dell'Agricoltura.



Se, infatti, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui One Piece 1110 ha rivelato l'entità del nemico finale di Sanji, l'iconografia “umana” di Saint Sheperd Ju Peter sembra essere mutuata – almeno nelle connotazioni primarie – dal Dottor Liet-Kynes di Dune, un discorso analogo lo si può avanzare per quanto riguarda la sua trasformazione definitiva, i cui poteri denotano una continuità con le caratteristiche dei vermi gargantueschi di Arrakis.

Al fine di invertire l'inerzia della battaglia, ogni singolo membro dei Gorosei è entrato tempestivamente in azione. E proprio Ju Peter, se vogliamo, è stato il protagonista dell'evento nevralgico del capitolo 1110, al punto da scatenare le sue invettive nei confronti dello stesso Rufy. Senza attendere un istante, il Gorosei, in piena continuità con i Sandworm di Arrakis, ha mostrato di possedere capacità sinestetiche ampiamente sviluppate, che gli consentono di estendere i sensi (in particolare l'olfatto e la vista) anche in assenza di luce o ossigeno. Anzi, più Ju Peter sembrava immergersi nelle profondità del terreno, maggiore era l'imprevedibilità dei suoi attacchi, al punto da cogliere di sorpresa lo stesso Rufy, nonostante il Mugiwara avesse già attivato la trasformazione in Nika.

Per quanto poi Oda non abbia qui dato seguito all'attacco subito dal Gorosei – di cui vedremo l'esito solo nel capitolo 1111 – è lecito pensare che il Gorosei non avrà alcun problema nel rigenerare le ferite causategli dal tremendo fendente di Brogi e Dori. A dimostrazione di quanto tutti gli Astri, oltre alle singole peculiarità che li contraddistinguono, godono di potenzialità analoghe, di cui la rigenerazione sembra essere solamente uno dei (tanti) fattori che li rendono delle creature così temibili e “inedite” nell'universo di One Piece.

