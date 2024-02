ONE PIECE, cosa rende unica la grande età d'oro della pirateria?

Il mondo di ONE PIECE non è stato sempre pervaso di navi pirata pronte a cercare tesori e conquistare territori, o di ciurme guidate da uno straordinario senso dell’avventura e della scoperta. Questi elementi caratterizzano l’età dell’oro della pirateria, che ha portato generazioni di giovani ambiziosi nelle pericolose acque della Rotta Maggiore!

Definita anche come la grande era della pirateria, questo periodo storico ha profondamente cambiato l’assetto del mondo, costringendo il Governo Mondiale a prendere importanti decisioni per contrastare la crescente febbre nei confronti del ONE PIECE, l’agognato tesoro di cui il re dei pirati in persona parlò poco prima di essere giustiziato pubblicamente.

È proprio alle ultime parole di Gol D. Roger che si riconosce il merito di aver esortato tantissimi uomini e donne ad intraprendere un’avventura per i mari, alla ricerca del misterioso tesoro che dona titolo all’opera di Eiichiro Oda. “Il mio tesoro…? Se lo volete, è vostro…cercatelo! Ho lasciato tutto in un certo posto”, queste poche parole, abbastanza provocatorie e pronunciate con tono di sfida, causarono una vera e propria corsa al ONE PIECE, determinando l’inizio dell’età dell’oro della pirateria.

Questa epoca è stata segnata dall’ascesa al potere di grandissimi pirati, alcuni dei quali diventati Imperatori, e altri entrati a far parte dell’organizzazione della Flotta dei Sette, creata per cooperare col Governo Mondiale, mentre altri, ancora giovani, sono riusciti a dimostrare il loro valore arrivando dove nessuno si sarebbe mai immaginato, e ricevendo il titolo di Supernova, o peggiore delle generazioni. Luffy, insieme a Zoro, Kidd e Law, rientra nella nuova generazione di pirati, pronta a seminare caos, distruzione e terrore ovunque vada.

Con l’ascesa di uomini e donne che cercano di donare più valore e spessore al termine “pirata”, però, c’è anche chi persegue i propri sogni senza tenere conto di azioni moralmente deprecabili, come Barbanera. Marshall D. Teach è diventato un Imperatore, ma si è macchiato di moltissimi crimini orribili, arrivando a uccidere Barbabianca per poi rubargli i poteri del frutto Gura Gura.

Quest’epoca ha anche causato importanti modifiche nell’amministrazione del potere sui mari. Il Governo Mondiale ha investito nella costruzione di armi ad alta tecnologia e potenza offensiva per poter respingere anche le ciurme più pericolose, basti pensare ad armi quali i Pacifista e i Seraphim. Inoltre, il riconoscimento della carica di Imperatore, come pirati più potenti e con più influenza sul Nuovo Mondo, ha comportato la formazione di una gerarchia più stabile e meno caotica tra i ranghi di chi punta a diventare il prossimo re.

