One Piece: cosa rende Zoro la spalla perfetta di Rufy? L'analisi del loro rapporto

Nelle grandi epopee, l'eroe ha sempre al fianco un compagno che ne completa l'identità, come se il suo valore si misurasse sul grado di fedeltà (e nel caso di One Piece, di forza) mostratogli dalla spalla. Fattore che nel manga di Eiichiro Oda appare incontestabile, tanto che le traiettorie di Rufy prendono corpo anche grazie ai valori di Zoro.

Sin dall'incipit dell'opera, Eiichiro Oda ha fondato la relazione tra i due membri essenziali dei Mugiwara su un'idea di specularità, che parte tanto dalla legittimazione delle loro (molteplici) differenze, quanto dalla contiguità (semantica, ideologica) che contraddistingue gli obiettivi e i caratteri dei personaggi. Del resto, se osserviamo il lungo viaggio di Zoro in One Piece dal dolore verso la gloria immortale, e lo paragoniamo ai percorsi intrapresi dal suo Capitano per rendere materici i suoi piani di conquista – o meglio, di liberazione – del Nuovo Mondo, notiamo come le identità di entrambi, così come la forza e il sistema valoriale che li caratterizza, si sviluppino sempre a partire da una stessa idea di vulnerabilità: la cui trascendenza porta i due pirati ad intraprendere il cammino dell'evoluzione.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo la simbologia dietro le due cicatrici di Rufy in One Piece, il Capitano dei Mugiwara, alla pari del suo primo luogotenente, per poter “evolvere” e superare i propri limiti psicofisici in modo da arrivare a neutralizzare le ingiustizie che si parano sul suo cammino, deve prima toccare il fondo del baratro: la cui risalita, coincidente di volta in volta con un percorso altamente frastagliato che ne compromette progressivamente l'incolumità, porterà l'eroe (o meglio, i due eroi) a scardinare tutti i tabù e il sistema di incongruenze che affligge il mondo circostante.

Lo stesso Zoro, se ci pensiamo, inizia a credere ciecamente nei suoi obiettivi solo in seguito alla brutale lacerazione che Mihawk gli ha causato nel petto (e in particolare, nell'animo) in occasione del loro incontro nel Mare Orientale; un dato che riflette anche il percorso del suo Capitano, dal momento che Rufy pone veramente le basi per la sua futura ascesa dopo la terribile discesa agli “inferi”, prima con Magellan, e poi in relazione alla morte di Ace (che non a caso abbiamo incluso nei tre colpi di scena tragici di One Piece che ci hanno lasciati emotivamente indifesi).

Ma i due personaggi, come logico che sia, godono di un rapporto comunque “asimmetrico”: e in tal senso nutrono obiettivi diversi (e sovrapponibili), e soprattutto assumono ruoli differenti e al tempo stesso complementari. Il protagonista è il referente assoluto dell'opera, e per questo colui che lo “accompagna” ottiene la funzione di “seconda voce”, senza la quale l'eroe non potrebbe trionfare e quindi arrivare a scardinare l'autarchico sistema di potere su cui Im e i Gorosei hanno fondato il mondo, per poi sostituirlo con ideologie e valori decisamente più edificanti.

Ecco allora che Rufy, in quanto numero uno, è sempre portato ad affrontare i rivali più temibili dello schieramento avversario, mentre Zoro si farà progressivamente carico del compito di sbarazzarsi del secondo personaggio in termini di forza e pericolosità tra la schiera dei nemici. È da qui che gli obiettivi dei due compagni, la volontà cioè di diventare rispettivamente il Re dei Pirati e il miglior spadaccino nel Nuovo Mondo, seppur mettono in campo un disvalore di forza tra i due (in favore, naturalmente, del protagonista) determinano una sovrapposizione assoluta e complementare delle traiettorie (e delle identità) che li contraddistinguono. Con Cappello di Paglia che si delinea così come specchio e metro di paragone del collega fraterno; e con Zoro che arriva invece a far rifluire, volontariamente, tutti i suoi sogni nell'immagine di spalla perfetta di Rufy.