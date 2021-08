ONE PIECE, cosa ci sarà dopo la Saga di Wano? gli sviluppi futuri della trama

Ogni settimana il manga di ONE PIECE si avvicina di più alla sua conclusione, finale che appare tuttavia ancora lontano dal momento che Eiichiro Oda continua a parlare di circa 4 o 5 anni per conoscere come terminerà la storia. Ad ogni modo, allo stato attuale della trama, il sensei è vicino al climax della Saga di Wano.

Ma quale sarà il futuro del manga a seguito di quest'ultimo arco narrativo? Nonostante manchino ancora un paio di anni al finale di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha ancora tanto da raccontare e le poche informazioni disponibili sulla prossima saga lasciano presagire ad un arco longevo e ricco di combattimenti. In occasione di un'intervista risalente all'anno scorso, infatti, l'autore ha parlato degli eventi successivi alla saga di Wano:

"Piuttosto che parlare della fine della serializzazione, direi più che è finita proprio perché la parte più interessante delle avventure di Rufy sono finite. La storia di "cos'è realmente il ONE PIECE?" sarà già conclusa a quel punto. Attualmente la saga di Wano sta proseguendo, ma se Rufy dovesse uscirne sano e salvo allora si arriverebbe ad uno sviluppo globale, ad una storia eccitante che nessuno ha mai letto. Disegnerò la "Guerrà più Grande" della storia di ONE PIECE. Sarà davvero interessante! Ed è per questo che ho fatto l'annuncio per avvertire i lettori e aiutarli a realizzare che "questa lunga storia si sta avvicinando alla sua fine."

