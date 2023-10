ONE PIECE, cosa sappiamo sui fatti di God Valley: recap in vista del capitolo 1096

Inutile girarci attorno: ONE PIECE ha appena cominciato un flashback che promette di rivelarci dettagli importantissimi sull'Incidente di God Valley, uno degli eventi più importanti del passato del manga. Facciamo un recap in vista dei prossimi capitoli.

Trentotto anni prima degli eventi che danno inizio a ONE PIECE God Valley era un'isola non affiliata al Governo Mondiale sulla quale si doveva tenere l'annuale caccia agli uomini. Una "competizione" in cui i Nobili Mondiali cacciavano per sport la popolazione locale e alcuni schiavi.

Proprio per questo evento i Nobili erano radunati sull'isola, attirando le attenzioni dei Pirati Rocks di Rocks D. Xebec (uno dei pirati più forti del passato di ONE PIECE) che decisero di attaccarli. A quel punto si scontrarono però con un'alleanza formata da Gol D. Roger e la sua ciurma e Monkey D. Garp e la Marina. Non si sa però di preciso come e perché quest'alleanza si sia formata.

Quello che sappiamo è che questa battaglia ha portato alla morte di Rocks e allo scioglimento della sua ciurma. Ciurma che fra gli altri comprendeva anche Barbabianca, Shiki, un giovane Kaido e una giovane Charlotte LinLin, la futura Big Mom. Ed è in questa occasione che LinLin ha donato a Kaido il suo Frutto del Diavolo, rendendolo debitrice in eterno nei suoi confronti.

È dopo l'incidente di God Valley che Garp divenne l'eroe dei Marine, ma di questo evento incredibile nessuno ha più parlato, sia i pirati superstiti sia la Marina, e l'isola stessa è stata cancellata dalle mappe. Sappiamo anche che Roger, Silvers Rayleigh e Scopper Gaban hanno trovato un infante Shanks in un forziere sull'isola.

Insomma ci sono davvero tantissime cose da mostrare: Rocks e il suo potere, il perché dell'alleanza tra Roger e Garp, forse il frutto del diavolo di Dragon per uno degli eventi che ha sconvolto il passato di ONE PIECE.

E secondo voi Eiichiro Oda ci farà vedere tutte queste cose o no? Diteci la vostra nei commenti!