ONE PIECE: che cosa sappiamo del misterioso pirata Joy Boy?

Non sappiamo molto del pirata Joy Boy e solo pochi personaggi sanno della sua esistenza. Tuttavia, ora che Rufy e gli altri si stanno avvicinando sempre di più al ONE PIECE, sembra che la figura del pirata stia diventando fondamentale.

Ovviamente ci sono più teorie che fatti sul misterioso pirata Joy Boy e sul suo legame con il ONE PIECE, alcune plausibili altre meno.

Joy Boy viene nominato la prima volta da Nico Robin, dopo aver letto il Poignee Griffe che si trova nella Foresta del mare, sul fondale marino a sud-esse dell’isola degli uomini-pesce. Re Nettuno racconta della promessa fatta 900 anni prima alla futura principessa sirena. Non è chiaro cosa ci sia al centro di quella promessa, ma sappiamo che servirà una della tre armi ancestrali, Poseidon.

Il nome di Joy Boy viene fatto anche da Gol D. Roger quando, dopo aver trovato il One Piece, dice: "Oh Joy Boy. Vorrei essere nato al tuo tempo!". Quell'episodio fece scoppiare a ridere tutta la ciurma di Roger, e decisero di chiamare l'isola Laugh Tale.

La teoria più verosimile è che Joy Boy fosse il sovrano del Regno Antico, alla ricerca delle tre armi ancestrali. Probabilmente è stato tradito da coloro che desideravano le armi ancestrali per conquistare il mondo. Questo tradimento ha portato all'istituzione dei 20 Draghi Celesti e del Governo Mondiale, nascondendo i segreti nei cento anni del grande vuoto.

È probabile che la verità su Joy Boy verrà rivelata presto, poiché siamo sempre più vicini alla conclusione di ONE PIECE. Vi invitiamo a non perdere questa lieta notizia per i fan di One Piece. Vi ricordiamo che mancano 8 capitoli a One Piece 1000, continua il countdown di Oda.

Qual è la vostra teoria su Joy Boy? Quali segreti nasconde questo misterioso personaggio?