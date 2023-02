ONE PIECE: cosa sappiamo sui poteri di Fujitora? Un'analisi dell'Ammiraglio

Nel vasto mondo di ONE PIECE la Marina militare ricopre il pericoloso e oneroso ruolo di sfidare alcuni dei pirati più potenti del Nuovo Mondo al fine di mantenere un ordine nel Nuovo Mondo. Tra questi spicca Issho, conosciuto col nome di Fujitora, che sebbene sia apparso poche volte si è dimostrato un combattente estremamente abile.

Introdotto solo nella saga di Dressrosa, Fujitora è riuscito in breve tempo a diventare uno dei membri della Marina più apprezzati dai lettori, suscitando in loro molta curiosità riguardo i poteri derivanti da un frutto del diavolo di tipo Paramisha. Chiamato Zushi Zushi no Mi in originale, il frutto in questione consente all’Ammiraglio di creare e manipolare forze gravitazionali. L’attivazione di tali capacità sembra essere in qualche modo legata alla spada, che quando viene sfoderata gli permette di scagliare meteore contro gli avversari.

Poteri legati alla gravità erano già stati presentati con l’introduzione di Shiki, antagonista della pellicola ONE PIECE: Strong World, ma col personaggio di Fujitora Eiichiro Oda ha deciso di realizzare uno dei personaggi più letali e potenti del suo universo narrativo. La forza gravitazionale generata da Fujitora è infatti capace di distruggere qualsiasi cosa si intrometta sul suo cammino, dagli avversari a giganteschi edifici, e molto probabilmente l’autore non ha ancora mostrato le massime potenzialità del frutto Zushi Zushi.

Sono molte le tecniche usate da Fujitora, come la Jigoku Tabi per bloccare un grande numero di nemici bloccandoli con la forza gravitazionale, o il Raging Fire Festival per sfruttare una roccia sulla quale poter sorvolare i nemici e il campo di battaglia. Tuttavia, tali poteri e capacità possono essere interrotti colpendo direttamente l’utilizzatore, come avvenuto durante l’arco di Dressrosa nello scontro tra Zoro e Fujitora, bloccato da un colpo lanciato dallo spadaccino dei Mugiwara.

E voi come considerate il frutto Zushi Zushi? Vi ha colpito il personaggio di Fujitora?