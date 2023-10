ONE PIECE, cosa potrebbe significare la risata di Gol D. Roger?

La risata di Gol D. Roger resta uno dei misteri più affascinanti di tutto ONE PIECE. Direttamente legata al tesoro e all'ultima isola, cosa significava quella reazione del Re dei Pirati? Cerchiamo di fare qualche congettura assieme.

Ormai sappiamo come Gol D. Roger ha reagito alla vista dello ONE PIECE, il tesoro lasciato da Joy Boy su Raftel, ribattezzata poi Laugh Tale: ha riso. E le congetture sul significato di questa risata sono ormai parte integrante della lore del manga di Eichiiro Oda.

Ovviamente è tutto collegato a cosa è di fatto il tesoro, che Oda ha comunque confermato essere qualcosa di tangibile. La risata di Roger potrebbe riferirsi a Joy Boy stesso e a come, una volta scoperto il segreto dei Cento Anni di Vuoto, sia tutto chiaro su come rovesciare in qualche maniera il Governo Mondiale e riportare la verità sul mondo intero.

Magari ha riso perché ha capito che sarebbe arrivato un successore diretto di Joy Boy pronto a riportare stabilità vera nel mondo, o liberarlo, e sapendo che non ci sarebbe stato per vederlo ha colto l'ironia della cosa. Anzi, comprendendo come lui era arrivato a Raftel troppo presto per cambiare le sorti del mondo è scoppiato a ridere di gusto, sapendo che qualcuno avrebbe portato a compimento ciò che lui non era in grado di completare.

È quindi probabile che dopo tutte le fatiche e il viaggio lunghissimo per arrivare fin lì Roger e la sua ciurma abbiano riso di fronte al fatto che era presto e qualcun altro avrebbe svelato il segreto dietro a ONE PIECE.

E secondo voi potrebbe essere così? Intanto vi lasciamo i 5 pirati del passato più forti di ONE PIECE, poi se siete amanti dei misteri abbiamo anche i 5 misteri che ONE PIECE deve ancora risolvere. Intanto però diteci la vostra nei commenti!