ONE PIECE, cosa potrebbe significare la D in vista delle prossime rivelazioni?

Uno dei misteri che ancora aleggiano sul manga di ONE PIECE è la cosiddetta volontà della D, lettera che diversi personaggi hanno nel loro nome e che comporta un destino speciale. Ma cosa potrebbe significare?

Ve ne parlavamo anche nei 5 misteri che ONE PIECE deve ancora risolvere: nonostante abbiamo qualche risposta sulla volontà della D. ancora non abbiamo certezze sul proprio significato. E soprattutto sulla sua etimologia: Destino? Discendenza? Ancora non si sa, ma stando alle parole di Donquijote Rosinante i portatori della D. sono nemici naturali dei Draghi Celesti.

E visti i personaggi che hanno questa lettera nel nome (per fare qualche esempio: Gol D. Roger, Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Water Law eccetera) è facile pensare che abbiano tutti un ruolo nel sovvertire le regole del mondo creato da Eiichiro Oda per trasformare quello che è attualmente lo status quo, forse addirittura in meglio.

Anche i nemici dei vincitori della guerra durante i Cento anni di vuoto portavano la D., ecco perché questa teoria della rivoluzione potrebbe essere il significato ultimo di questa lettera e di quello che rappresenta.

E infatti quella che sembra fosse stata la prima portatrice della D., Nefertari Lili, nonostante abbia poi fondato il Governo mondiale dopo i cento anni di vuoto, aveva cospirato contro Im e gli Astri di saggezza sparpagliando i poignee griffe in tutto il mondo.

