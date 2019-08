ONE PIECE, cosa ha spinto Eichiro Oda a diventare un mangaka?

Di interviste all'autore di ONE PIECE il web ne è pieno, ma molte di queste rischiano spesso di cadere in sordina, lasciando che passino nel dimenticatoio. Eppure, è doveroso ricordare, ancora con forza, l'importanza che Akira Toriyama ha avuto negli autori di vecchia e nuova generazione.

Dragon Ball è stato un'ispirazione per tutti, persino per chi sognava di intraprendere la strada del fumetto. Eichiro Oda ricorda bene le sensazioni della sua infanzia, i momenti passati con la rivista in mano e le chiacchiere con i ragazzi. Da una vecchia intervista che un fan è riuscito a reperire e a tradurre, infatti, veniamo a conoscenza di un aneddoto interessante che riguarda l'inizio del suo mestiere, nella fattispecie le motivazioni che lo hanno portato a diventare uno degli autori più famosi al mondo.

"La popolarità di un film raggiunge il suo apice in prossimità della data di uscita. Un mangaka, invece, può continuare a stupire i lettori anche per lungo tempo finché la serializzazione continua. Non amavo particolarmente la mia vita da studente, eppure ero sempre felice quando il giorno dopo usciva il nuovo numero di Jump. Mi ricordo ancora che quando Krillin morì, l'intera scuola era in fermento. C'era persino qualcuno che correva qua e là urlando "Krillin è morto!" con la rivista in mano [risata]. Ho sempre avuto una grande ammirazione per Akira Toriyama, che è riuscito a stupire i lettori fino a quel punto."

Un aneddoto molto interessante, che rivela quanto il sensei sia stato influenzato da Toriyama, ma allo stesso tempo un siparietto che rivela come il suo futuro era già scritto, niente gli interessava più dei manga. Vi ricordiamo che attualmente in Giappone l'ultimo film del franchise ha abbattuto i record della TOEI Animation, un successo straordinario che debutterà prossimamente anche in Italia.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'estratto dell'intervista a Eichiro Oda? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!